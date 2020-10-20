١ MGF إلى ETH

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

‏٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٤٤٢٨٧٣٨ Ethereum

1 ETH = ٦٩٬٣٠٦٬١٠٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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Malagasy Franc إلى Ethereum التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Ethereum

mgf
MGF
eth
ETH
١ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٤٤٢٨٧ ETH
٥ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٠٧٢١٤٣٧ ETH
١٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠١٤٤٢٨٧ ETH
٢٥ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٣٦٠٧١٨ ETH
٥٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٧٢١٤٣٧ ETH
١٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠١٤٤٢٨٧ ETH
٥٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٧٢١٤٣٧ ETH
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠١٤٤٢٨٧ ETH
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠٧٢١٤٣٧ ETH
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٠١٤٤٢٨٧ ETH

حوِّل Ethereum إلى Malagasy Franc

eth
ETH
mgf
MGF
١ ETH٦٩٬٣٠٦٬١٠٠ MGF
٥ ETH٣٤٦٬٥٣١٬٠٠٠ MGF
١٠ ETH٦٩٣٬٠٦١٬٠٠٠ MGF
٢٥ ETH١٬٧٣٢٬٦٥٠٬٠٠٠ MGF
٥٠ ETH٣٬٤٦٥٬٣١٠٬٠٠٠ MGF
١٠٠ ETH٦٬٩٣٠٬٦١٠٬٠٠٠ MGF
٥٠٠ ETH٣٤٬٦٥٣٬١٠٠٬٠٠٠ MGF
١٬٠٠٠ ETH٦٩٬٣٠٦٬١٠٠٬٠٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ ETH٣٤٦٬٥٣١٬٠٠٠٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ ETH٦٩٣٬٠٦١٬٠٠٠٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى ETH

1 MGF = ٠ ETH

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Ethereum

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٦٦٦٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٧٧٨٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٥٧٨٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٥٧٨٠٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٦٣٣٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٦٧٣٠٠
التقلب
١٫٧٦٪؜٣٫١٤٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

eth

ETH - Ethereum

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ethereum هو سعر الصرف للزوج ETH إلى USD. رمز العملة لـ Ethereum هو ETH. رمز العملة هو Ξ.

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