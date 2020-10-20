١ MGF إلى ETB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٢٥٩٠٤٩٠٥ البير الأثيوبي

1 ETB = ٣٨٦٫٠٢٧ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى البير الأثيوبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى البير الأثيوبي

mgf
MGF
etb
ETB
١ MGF٠٫٠٠٢٥٩٠٤٩ ETB
٥ MGF٠٫٠١٢٩٥٢٥ ETB
١٠ MGF٠٫٠٢٥٩٠٤٩ ETB
٢٥ MGF٠٫٠٦٤٧٦٢٣ ETB
٥٠ MGF٠٫١٢٩٥٢٥ ETB
١٠٠ MGF٠٫٢٥٩٠٤٩ ETB
٥٠٠ MGF١٫٢٩٥٢٥ ETB
١٬٠٠٠ MGF٢٫٥٩٠٤٩ ETB
٥٬٠٠٠ MGF١٢٫٩٥٢٥ ETB
١٠٬٠٠٠ MGF٢٥٫٩٠٤٩ ETB

حوِّل البير الأثيوبي إلى Malagasy Franc

etb
ETB
mgf
MGF
١ ETB٣٨٦٫٠٢٧ MGF
٥ ETB١٬٩٣٠٫١٤ MGF
١٠ ETB٣٬٨٦٠٫٢٧ MGF
٢٥ ETB٩٬٦٥٠٫٦٨ MGF
٥٠ ETB١٩٬٣٠١٫٤ MGF
١٠٠ ETB٣٨٬٦٠٢٫٧ MGF
٥٠٠ ETB١٩٣٬٠١٤ MGF
١٬٠٠٠ ETB٣٨٦٬٠٢٧ MGF
٥٬٠٠٠ ETB١٬٩٣٠٬١٤٠ MGF
١٠٬٠٠٠ ETB٣٬٨٦٠٬٢٧٠ MGF

مخطط MGF إلى ETB

1 MGF = ٠ ETB

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل البير الأثيوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٢٩٢٣٠٫٠١٣١٠٣
منخفض
٠٫٠١٢٤٩١٠٫٠١٢٤٩١
المتوسط
٠٫٠١٢٨٤٩٠٫٠١٢٩٠٧
التقلب
٠٫٦٢٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

etb

ETB - البير الأثيوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البير الأثيوبي هو سعر الصرف للزوج ETB إلى USD. رمز العملة لـ Ethiopian Birrs هو ETB. رمز العملة هو Br.

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