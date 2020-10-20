١ MGF إلى ESP

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٦٩١١٢٠٥٤ Spanish Peseta

1 ESP = ١٤٤٫٦٩٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

ESP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Spanish Peseta التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Spanish Peseta

mgf
MGF
esp
ESP
١ MGF٠٫٠٠٦٩١١٢١ ESP
٥ MGF٠٫٠٣٤٥٥٦ ESP
١٠ MGF٠٫٠٦٩١١٢١ ESP
٢٥ MGF٠٫١٧٢٧٨ ESP
٥٠ MGF٠٫٣٤٥٥٦ ESP
١٠٠ MGF٠٫٦٩١١٢١ ESP
٥٠٠ MGF٣٫٤٥٥٦ ESP
١٬٠٠٠ MGF٦٫٩١١٢١ ESP
٥٬٠٠٠ MGF٣٤٫٥٥٦ ESP
١٠٬٠٠٠ MGF٦٩٫١١٢١ ESP

حوِّل Spanish Peseta إلى Malagasy Franc

esp
ESP
mgf
MGF
١ ESP١٤٤٫٦٩٣ MGF
٥ ESP٧٢٣٫٤٦٣ MGF
١٠ ESP١٬٤٤٦٫٩٣ MGF
٢٥ ESP٣٬٦١٧٫٣١ MGF
٥٠ ESP٧٬٢٣٤٫٦٣ MGF
١٠٠ ESP١٤٬٤٦٩٫٣ MGF
٥٠٠ ESP٧٢٬٣٤٦٫٣ MGF
١٬٠٠٠ ESP١٤٤٬٦٩٣ MGF
٥٬٠٠٠ ESP٧٢٣٬٤٦٣ MGF
١٠٬٠٠٠ ESP١٬٤٤٦٬٩٣٠ MGF

مخطط MGF إلى ESP

1 MGF = ٠ ESP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Spanish Peseta

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

esp

ESP - Spanish Peseta

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Spanish Peseta هو سعر الصرف للزوج ESP إلى USD. رمز العملة لـ Spanish Pesetas هو ESP.

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