١ MGF إلى ERN

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٦٧٣٥٨٢٣١ الناكفا الإريترية

1 ERN = ١٬٤٨٤٫٦٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الناكفا الإريترية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الناكفا الإريترية

mgf
MGF
ern
ERN
١ MGF٠٫٠٠٠٦٧٣٥٨٢ ERN
٥ MGF٠٫٠٠٣٣٦٧٩١ ERN
١٠ MGF٠٫٠٠٦٧٣٥٨٢ ERN
٢٥ MGF٠٫٠١٦٨٣٩٦ ERN
٥٠ MGF٠٫٠٣٣٦٧٩١ ERN
١٠٠ MGF٠٫٠٦٧٣٥٨٢ ERN
٥٠٠ MGF٠٫٣٣٦٧٩١ ERN
١٬٠٠٠ MGF٠٫٦٧٣٥٨٢ ERN
٥٬٠٠٠ MGF٣٫٣٦٧٩١ ERN
١٠٬٠٠٠ MGF٦٫٧٣٥٨٢ ERN

حوِّل الناكفا الإريترية إلى Malagasy Franc

ern
ERN
mgf
MGF
١ ERN١٬٤٨٤٫٦ MGF
٥ ERN٧٬٤٢٣ MGF
١٠ ERN١٤٬٨٤٦ MGF
٢٥ ERN٣٧٬١١٥ MGF
٥٠ ERN٧٤٬٢٣٠ MGF
١٠٠ ERN١٤٨٬٤٦٠ MGF
٥٠٠ ERN٧٤٢٬٣٠٠ MGF
١٬٠٠٠ ERN١٬٤٨٤٬٦٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ ERN٧٬٤٢٣٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ ERN١٤٬٨٤٦٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى ERN

1 MGF = ٠ ERN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الناكفا الإريترية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٣٧٥٤٠٫٠٠٣٤٥٣٢
منخفض
٠٫٠٠٣٢٥١٣٠٫٠٠٣٢٥١٣
المتوسط
٠٫٠٠٣٣٤٩٩٠٫٠٠٣٣٨٠١
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

ern

ERN - الناكفا الإريترية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الناكفا الإريترية هو سعر الصرف للزوج ERN إلى USD. رمز العملة لـ Eritrean Nakfas هو ERN. رمز العملة هو Nfk.

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