١ MGF إلى EEK

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٦١٦٣٨٤٨١ الكرون الإستوني
1 EEK = ١٬٦٢٢٫٣٦ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٦١٦٣٨٤٨١ الكرون الإستوني
1 EEK = ١٬٦٢٢٫٣٦ MGF
MGF
EEK
|١ MGF
|٠٫٠٠٠٦١٦٣٨٥ EEK
|٥ MGF
|٠٫٠٠٣٠٨١٩٢ EEK
|١٠ MGF
|٠٫٠٠٦١٦٣٨٥ EEK
|٢٥ MGF
|٠٫٠١٥٤٠٩٦ EEK
|٥٠ MGF
|٠٫٠٣٠٨١٩٢ EEK
|١٠٠ MGF
|٠٫٠٦١٦٣٨٥ EEK
|٥٠٠ MGF
|٠٫٣٠٨١٩٢ EEK
|١٬٠٠٠ MGF
|٠٫٦١٦٣٨٥ EEK
|٥٬٠٠٠ MGF
|٣٫٠٨١٩٢ EEK
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٦٫١٦٣٨٥ EEK
1 MGF = ٠ EEK
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٢٠٠٢٩
|٠٫٠٠٠٢٠٨٠٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠١٩٦٦٩
|٠٫٠٠٠١٩٤٨٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠١٩٨٠٤
|٠٫٠٠٠٢٠٠٣٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٥٪
|٠٫٦٤٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون الإستوني هو سعر الصرف للزوج EEK إلى USD. رمز العملة لـ Estonian Krooni هو EEK. رمز العملة هو kr.More الكرون الإستوني info
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