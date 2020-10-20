١ MGF إلى EEK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٦١٦٣٨٤٨١ الكرون الإستوني

1 EEK = ١٬٦٢٢٫٣٦ MGF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الكرون الإستوني التحويل آخر تحديث: ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤، ٠٥:٢٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الكرون الإستوني

mgf
MGF
eek
EEK
١ MGF٠٫٠٠٠٦١٦٣٨٥ EEK
٥ MGF٠٫٠٠٣٠٨١٩٢ EEK
١٠ MGF٠٫٠٠٦١٦٣٨٥ EEK
٢٥ MGF٠٫٠١٥٤٠٩٦ EEK
٥٠ MGF٠٫٠٣٠٨١٩٢ EEK
١٠٠ MGF٠٫٠٦١٦٣٨٥ EEK
٥٠٠ MGF٠٫٣٠٨١٩٢ EEK
١٬٠٠٠ MGF٠٫٦١٦٣٨٥ EEK
٥٬٠٠٠ MGF٣٫٠٨١٩٢ EEK
١٠٬٠٠٠ MGF٦٫١٦٣٨٥ EEK

حوِّل الكرون الإستوني إلى Malagasy Franc

eek
EEK
mgf
MGF
١ EEK١٬٦٢٢٫٣٦ MGF
٥ EEK٨٬١١١٫٨٢ MGF
١٠ EEK١٦٬٢٢٣٫٦ MGF
٢٥ EEK٤٠٬٥٥٩٫١ MGF
٥٠ EEK٨١٬١١٨٫٢ MGF
١٠٠ EEK١٦٢٬٢٣٦ MGF
٥٠٠ EEK٨١١٬١٨٢ MGF
١٬٠٠٠ EEK١٬٦٢٢٬٣٦٠ MGF
٥٬٠٠٠ EEK٨٬١١١٬٨٢٠ MGF
١٠٬٠٠٠ EEK١٦٬٢٢٣٬٦٠٠ MGF

مخطط MGF إلى EEK

1 MGF = ٠ EEK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الكرون الإستوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢٠٠٢٩٠٫٠٠٠٢٠٨٠٧
منخفض
٠٫٠٠٠١٩٦٦٩٠٫٠٠٠١٩٤٨٨
المتوسط
٠٫٠٠٠١٩٨٠٤٠٫٠٠٠٢٠٠٣٣
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٦٤٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

eek

EEK - الكرون الإستوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون الإستوني هو سعر الصرف للزوج EEK إلى USD. رمز العملة لـ Estonian Krooni هو EEK. رمز العملة هو kr.

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