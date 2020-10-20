١ MGF إلى DOGE

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1

‏١ Malagasy Franc =

‏٠٫٠٠٠٤٠٥٣١٠١٧٤٢٣٢ Dogecoin

1 DOGE = ٢٬٤٦٧٫٢٥ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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Malagasy Franc إلى Dogecoin التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Dogecoin

mgf
MGF
doge
DOGE
١ MGF٠٫٠٠٠٤٠٥٣١ DOGE
٥ MGF٠٫٠٠٢٠٢٦٥٥ DOGE
١٠ MGF٠٫٠٠٤٠٥٣١ DOGE
٢٥ MGF٠٫٠١٠١٣٢٨ DOGE
٥٠ MGF٠٫٠٢٠٢٦٥٥ DOGE
١٠٠ MGF٠٫٠٤٠٥٣١ DOGE
٥٠٠ MGF٠٫٢٠٢٦٥٥ DOGE
١٬٠٠٠ MGF٠٫٤٠٥٣١ DOGE
٥٬٠٠٠ MGF٢٫٠٢٦٥٥ DOGE
١٠٬٠٠٠ MGF٤٫٠٥٣١ DOGE

حوِّل Dogecoin إلى Malagasy Franc

doge
DOGE
mgf
MGF
١ DOGE٢٬٤٦٧٫٢٥ MGF
٥ DOGE١٢٬٣٣٦٫٢ MGF
١٠ DOGE٢٤٬٦٧٢٫٥ MGF
٢٥ DOGE٦١٬٦٨١٫٢ MGF
٥٠ DOGE١٢٣٬٣٦٢ MGF
١٠٠ DOGE٢٤٦٬٧٢٥ MGF
٥٠٠ DOGE١٬٢٣٣٬٦٢٠ MGF
١٬٠٠٠ DOGE٢٬٤٦٧٬٢٥٠ MGF
٥٬٠٠٠ DOGE١٢٬٣٣٦٬٢٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ DOGE٢٤٬٦٧٢٬٥٠٠ MGF

مخطط MGF إلى DOGE

1 MGF = ٠ DOGE

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Dogecoin

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٨٥٨١٠٫٠٠١٨٥٨١
منخفض
٠٫٠٠١٣٥١٠٠٫٠٠١١٢٤٤
المتوسط
٠٫٠٠١٦٥٦٥٠٫٠٠١٤٩٥٢
التقلب
٣٫٢٢٪؜٤٫٣٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

doge

DOGE - Dogecoin

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dogecoin هو سعر الصرف للزوج DOGE إلى USD. رمز العملة لـ Dogecoins هو DOGE.

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