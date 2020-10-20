١ MGF إلى DOGE

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٤٠٥٣١٠١٧٤٢٣٢ Dogecoin
1 DOGE = ٢٬٤٦٧٫٢٥ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٤٠٥٣١٠١٧٤٢٣٢ Dogecoin
1 DOGE = ٢٬٤٦٧٫٢٥ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
MGF
DOGE
|١ MGF
|٠٫٠٠٠٤٠٥٣١ DOGE
|٥ MGF
|٠٫٠٠٢٠٢٦٥٥ DOGE
|١٠ MGF
|٠٫٠٠٤٠٥٣١ DOGE
|٢٥ MGF
|٠٫٠١٠١٣٢٨ DOGE
|٥٠ MGF
|٠٫٠٢٠٢٦٥٥ DOGE
|١٠٠ MGF
|٠٫٠٤٠٥٣١ DOGE
|٥٠٠ MGF
|٠٫٢٠٢٦٥٥ DOGE
|١٬٠٠٠ MGF
|٠٫٤٠٥٣١ DOGE
|٥٬٠٠٠ MGF
|٢٫٠٢٦٥٥ DOGE
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٤٫٠٥٣١ DOGE
DOGE
MGF
|١ DOGE
|٢٬٤٦٧٫٢٥ MGF
|٥ DOGE
|١٢٬٣٣٦٫٢ MGF
|١٠ DOGE
|٢٤٬٦٧٢٫٥ MGF
|٢٥ DOGE
|٦١٬٦٨١٫٢ MGF
|٥٠ DOGE
|١٢٣٬٣٦٢ MGF
|١٠٠ DOGE
|٢٤٦٬٧٢٥ MGF
|٥٠٠ DOGE
|١٬٢٣٣٬٦٢٠ MGF
|١٬٠٠٠ DOGE
|٢٬٤٦٧٬٢٥٠ MGF
|٥٬٠٠٠ DOGE
|١٢٬٣٣٦٬٢٠٠ MGF
|١٠٬٠٠٠ DOGE
|٢٤٬٦٧٢٬٥٠٠ MGF
1 MGF = ٠ DOGE
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠١٨٥٨١
|٠٫٠٠١٨٥٨١
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠١٣٥١٠
|٠٫٠٠١١٢٤٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠١٦٥٦٥
|٠٫٠٠١٤٩٥٢
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٣٫٢٢٪
|٤٫٣٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dogecoin هو سعر الصرف للزوج DOGE إلى USD. رمز العملة لـ Dogecoins هو DOGE.More Dogecoin info
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