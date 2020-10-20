١ MGF إلى DJF

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٧٩٩٣٠٢٠٣ الفرنك الجيبوتي

1 DJF = ١٢٥٫١٠٩ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الفرنك الجيبوتي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الفرنك الجيبوتي

mgf
MGF
djf
DJF
١ MGF٠٫٠٠٧٩٩٣٠٢ DJF
٥ MGF٠٫٠٣٩٩٦٥١ DJF
١٠ MGF٠٫٠٧٩٩٣٠٢ DJF
٢٥ MGF٠٫١٩٩٨٢٦ DJF
٥٠ MGF٠٫٣٩٩٦٥١ DJF
١٠٠ MGF٠٫٧٩٩٣٠٢ DJF
٥٠٠ MGF٣٫٩٩٦٥١ DJF
١٬٠٠٠ MGF٧٫٩٩٣٠٢ DJF
٥٬٠٠٠ MGF٣٩٫٩٦٥١ DJF
١٠٬٠٠٠ MGF٧٩٫٩٣٠٢ DJF

حوِّل الفرنك الجيبوتي إلى Malagasy Franc

djf
DJF
mgf
MGF
١ DJF١٢٥٫١٠٩ MGF
٥ DJF٦٢٥٫٥٤٦ MGF
١٠ DJF١٬٢٥١٫٠٩ MGF
٢٥ DJF٣٬١٢٧٫٧٣ MGF
٥٠ DJF٦٬٢٥٥٫٤٦ MGF
١٠٠ DJF١٢٬٥١٠٫٩ MGF
٥٠٠ DJF٦٢٬٥٥٤٫٦ MGF
١٬٠٠٠ DJF١٢٥٬١٠٩ MGF
٥٬٠٠٠ DJF٦٢٥٬٥٤٦ MGF
١٠٬٠٠٠ DJF١٬٢٥١٬٠٩٠ MGF

مخطط MGF إلى DJF

1 MGF = ٠ DJF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الفرنك الجيبوتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤٠٠٦٩٠٫٠٤١٠١٨
منخفض
٠٫٠٣٨٥٧٢٠٫٠٣٨٥٧٢
المتوسط
٠٫٠٣٩٧٥٨٠٫٠٤٠١١٥
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

djf

DJF - الفرنك الجيبوتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الجيبوتي هو سعر الصرف للزوج DJF إلى USD. رمز العملة لـ Djiboutian Francs هو DJF. رمز العملة هو Fdj.

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