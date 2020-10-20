١ MGF إلى DEM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٨١٢٣٩٦٦٥ German Deutsche Mark

1 DEM = ١٢٬٣٠٩٫٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

DEM استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى German Deutsche Mark التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى German Deutsche Mark

mgf
MGF
dem
DEM
١ MGF٠٫٠٠٠٠٨١٢٣٩٧ DEM
٥ MGF٠٫٠٠٠٤٠٦١٩٨ DEM
١٠ MGF٠٫٠٠٠٨١٢٣٩٧ DEM
٢٥ MGF٠٫٠٠٢٠٣٠٩٩ DEM
٥٠ MGF٠٫٠٠٤٠٦١٩٨ DEM
١٠٠ MGF٠٫٠٠٨١٢٣٩٧ DEM
٥٠٠ MGF٠٫٠٤٠٦١٩٨ DEM
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٨١٢٣٩٧ DEM
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٤٠٦١٩٨ DEM
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٨١٢٣٩٧ DEM

حوِّل German Deutsche Mark إلى Malagasy Franc

dem
DEM
mgf
MGF
١ DEM١٢٬٣٠٩٫٣ MGF
٥ DEM٦١٬٥٤٦٫٣ MGF
١٠ DEM١٢٣٬٠٩٣ MGF
٢٥ DEM٣٠٧٬٧٣١ MGF
٥٠ DEM٦١٥٬٤٦٣ MGF
١٠٠ DEM١٬٢٣٠٬٩٣٠ MGF
٥٠٠ DEM٦٬١٥٤٬٦٣٠ MGF
١٬٠٠٠ DEM١٢٬٣٠٩٬٣٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ DEM٦١٬٥٤٦٬٣٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ DEM١٢٣٬٠٩٣٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى DEM

1 MGF = ٠ DEM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل German Deutsche Mark

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

dem

DEM - German Deutsche Mark

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة German Deutsche Mark هو سعر الصرف للزوج DEM إلى USD. رمز العملة لـ German Deutsche Marks هو DEM.

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