١ MGF إلى CYP

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٢٤٣١٠٦٣٢ Cypriot Pound

1 CYP = ٤١٬١٣٤٫٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

CYP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Cypriot Pound التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Cypriot Pound

mgf
MGF
cyp
CYP
١ MGF٠٫٠٠٠٠٢٤٣١٠٦ CYP
٥ MGF٠٫٠٠٠١٢١٥٥٣ CYP
١٠ MGF٠٫٠٠٠٢٤٣١٠٦ CYP
٢٥ MGF٠٫٠٠٠٦٠٧٧٦٦ CYP
٥٠ MGF٠٫٠٠١٢١٥٥٣ CYP
١٠٠ MGF٠٫٠٠٢٤٣١٠٦ CYP
٥٠٠ MGF٠٫٠١٢١٥٥٣ CYP
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٢٤٣١٠٦ CYP
٥٬٠٠٠ MGF٠٫١٢١٥٥٣ CYP
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٢٤٣١٠٦ CYP

حوِّل Cypriot Pound إلى Malagasy Franc

cyp
CYP
mgf
MGF
١ CYP٤١٬١٣٤٫٣ MGF
٥ CYP٢٠٥٬٦٧١ MGF
١٠ CYP٤١١٬٣٤٣ MGF
٢٥ CYP١٬٠٢٨٬٣٦٠ MGF
٥٠ CYP٢٬٠٥٦٬٧١٠ MGF
١٠٠ CYP٤٬١١٣٬٤٣٠ MGF
٥٠٠ CYP٢٠٬٥٦٧٬١٠٠ MGF
١٬٠٠٠ CYP٤١٬١٣٤٬٣٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ CYP٢٠٥٬٦٧١٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ CYP٤١١٬٣٤٣٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى CYP

1 MGF = ٠ CYP

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Cypriot Pound

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

cyp

CYP - Cypriot Pound

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cypriot Pound هو سعر الصرف للزوج CYP إلى USD. رمز العملة لـ Cypriot Pounds هو CYP.

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