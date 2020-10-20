١ MGF إلى CUP

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠١٠٧٦٢٧٩٢ البيزو الكوبي

1 CUP = ٩٢٩٫١٢٧ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى البيزو الكوبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٣ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى البيزو الكوبي

mgf
MGF
cup
CUP
١ MGF٠٫٠٠١٠٧٦٢٨ CUP
٥ MGF٠٫٠٠٥٣٨١٤ CUP
١٠ MGF٠٫٠١٠٧٦٢٨ CUP
٢٥ MGF٠٫٠٢٦٩٠٧ CUP
٥٠ MGF٠٫٠٥٣٨١٤ CUP
١٠٠ MGF٠٫١٠٧٦٢٨ CUP
٥٠٠ MGF٠٫٥٣٨١٤ CUP
١٬٠٠٠ MGF١٫٠٧٦٢٨ CUP
٥٬٠٠٠ MGF٥٫٣٨١٤ CUP
١٠٬٠٠٠ MGF١٠٫٧٦٢٨ CUP

حوِّل البيزو الكوبي إلى Malagasy Franc

cup
CUP
mgf
MGF
١ CUP٩٢٩٫١٢٧ MGF
٥ CUP٤٬٦٤٥٫٦٣ MGF
١٠ CUP٩٬٢٩١٫٢٧ MGF
٢٥ CUP٢٣٬٢٢٨٫٢ MGF
٥٠ CUP٤٦٬٤٥٦٫٣ MGF
١٠٠ CUP٩٢٬٩١٢٫٧ MGF
٥٠٠ CUP٤٦٤٬٥٦٣ MGF
١٬٠٠٠ CUP٩٢٩٬١٢٧ MGF
٥٬٠٠٠ CUP٤٬٦٤٥٬٦٣٠ MGF
١٠٬٠٠٠ CUP٩٬٢٩١٬٢٧٠ MGF

مخطط MGF إلى CUP

1 MGF = ٠ CUP

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل البيزو الكوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥٣٩٣٩٠٫٠٠٥٥١٩٠
منخفض
٠٫٠٠٥١٩٥٢٠٫٠٠٥١٩٥٢
المتوسط
٠٫٠٠٥٣٥٣٤٠٫٠٠٥٤٠٢٤
التقلب
٠٫٦٤٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

cup

CUP - البيزو الكوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الكوبي هو سعر الصرف للزوج CUP إلى USD. رمز العملة لـ Cuban Pesos هو CUP. رمز العملة هو ₱.

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