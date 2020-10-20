١ MGF إلى CUC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٤٤٨٨٦٣٦١ البيزو القابل للتحويل الكوبي

1 CUC = ٢٢٬٢٧٨٫٥ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى البيزو القابل للتحويل الكوبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٣ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى البيزو القابل للتحويل الكوبي

mgf
MGF
cuc
CUC
١ MGF٠٫٠٠٠٠٤٤٨٨٦٤ CUC
٥ MGF٠٫٠٠٠٢٢٤٤٣٢ CUC
١٠ MGF٠٫٠٠٠٤٤٨٨٦٤ CUC
٢٥ MGF٠٫٠٠١١٢٢١٦ CUC
٥٠ MGF٠٫٠٠٢٢٤٤٣٢ CUC
١٠٠ MGF٠٫٠٠٤٤٨٨٦٤ CUC
٥٠٠ MGF٠٫٠٢٢٤٤٣٢ CUC
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٤٤٨٨٦٤ CUC
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٢٢٤٤٣٢ CUC
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٤٤٨٨٦٤ CUC

حوِّل البيزو القابل للتحويل الكوبي إلى Malagasy Franc

cuc
CUC
mgf
MGF
١ CUC٢٢٬٢٧٨٫٥ MGF
٥ CUC١١١٬٣٩٢ MGF
١٠ CUC٢٢٢٬٧٨٥ MGF
٢٥ CUC٥٥٦٬٩٦٢ MGF
٥٠ CUC١٬١١٣٬٩٢٠ MGF
١٠٠ CUC٢٬٢٢٧٬٨٥٠ MGF
٥٠٠ CUC١١٬١٣٩٬٢٠٠ MGF
١٬٠٠٠ CUC٢٢٬٢٧٨٬٥٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ CUC١١١٬٣٩٢٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ CUC٢٢٢٬٧٨٥٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى CUC

1 MGF = ٠ CUC

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل البيزو القابل للتحويل الكوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢٢٥٠٣٠٫٠٠٠٢٣٠٢١
منخفض
٠٫٠٠٠٢١٦٧٥٠٫٠٠٠٢١٦٧٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٢٣٣٢٠٫٠٠٠٢٢٥٣٤
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

cuc

CUC - البيزو القابل للتحويل الكوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو القابل للتحويل الكوبي هو سعر الصرف للزوج CUC إلى USD. رمز العملة لـ Cuban Convertible Pesos هو CUC. رمز العملة هو $.

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