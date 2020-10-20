١ MGF إلى CNH

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٣٢٧٣٧٣٧٣ Chinese Yuan Renminbi Offshore

1 CNH = ٣٬٠٥٤٫٦١ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٣ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore

mgf
MGF
cnh
CNH
١ MGF٠٫٠٠٠٣٢٧٣٧٤ CNH
٥ MGF٠٫٠٠١٦٣٦٨٧ CNH
١٠ MGF٠٫٠٠٣٢٧٣٧٤ CNH
٢٥ MGF٠٫٠٠٨١٨٤٣٤ CNH
٥٠ MGF٠٫٠١٦٣٦٨٧ CNH
١٠٠ MGF٠٫٠٣٢٧٣٧٤ CNH
٥٠٠ MGF٠٫١٦٣٦٨٧ CNH
١٬٠٠٠ MGF٠٫٣٢٧٣٧٤ CNH
٥٬٠٠٠ MGF١٫٦٣٦٨٧ CNH
١٠٬٠٠٠ MGF٣٫٢٧٣٧٤ CNH

حوِّل Chinese Yuan Renminbi Offshore إلى Malagasy Franc

cnh
CNH
mgf
MGF
١ CNH٣٬٠٥٤٫٦١ MGF
٥ CNH١٥٬٢٧٣٫١ MGF
١٠ CNH٣٠٬٥٤٦٫١ MGF
٢٥ CNH٧٦٬٣٦٥٫٣ MGF
٥٠ CNH١٥٢٬٧٣١ MGF
١٠٠ CNH٣٠٥٬٤٦١ MGF
٥٠٠ CNH١٬٥٢٧٬٣١٠ MGF
١٬٠٠٠ CNH٣٬٠٥٤٬٦١٠ MGF
٥٬٠٠٠ CNH١٥٬٢٧٣٬١٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ CNH٣٠٬٥٤٦٬١٠٠ MGF

مخطط MGF إلى CNH

1 MGF = ٠ CNH

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Chinese Yuan Renminbi Offshore

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٦٣٦٣٠٫٠٠١٦٧٠٢
منخفض
٠٫٠٠١٥٨٢٩٠٫٠٠١٥٨٢٩
المتوسط
٠٫٠٠١٦٢٥٢٠٫٠٠١٦٣٥٢
التقلب
٠٫٦٠٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

cnh

CNH - Chinese Yuan Renminbi Offshore

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chinese Yuan Renminbi Offshore هو سعر الصرف للزوج CNH إلى USD. رمز العملة لـ Chinese Yuan Renminbi Offshore هو CNH. رمز العملة هو ¥.

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