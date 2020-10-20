١ MGF إلى BZD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٩٠٨٠٨٤١١ الدولار البليزي

1 BZD = ١١٬٠١٢٫٢ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدولار البليزي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٣ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدولار البليزي

mgf
MGF
bzd
BZD
١ MGF٠٫٠٠٠٠٩٠٨٠٨٤ BZD
٥ MGF٠٫٠٠٠٤٥٤٠٤٢ BZD
١٠ MGF٠٫٠٠٠٩٠٨٠٨٤ BZD
٢٥ MGF٠٫٠٠٢٢٧٠٢١ BZD
٥٠ MGF٠٫٠٠٤٥٤٠٤٢ BZD
١٠٠ MGF٠٫٠٠٩٠٨٠٨٤ BZD
٥٠٠ MGF٠٫٠٤٥٤٠٤٢ BZD
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٩٠٨٠٨٤ BZD
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٤٥٤٠٤٢ BZD
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٩٠٨٠٨٤ BZD

حوِّل الدولار البليزي إلى Malagasy Franc

bzd
BZD
mgf
MGF
١ BZD١١٬٠١٢٫٢ MGF
٥ BZD٥٥٬٠٦١ MGF
١٠ BZD١١٠٬١٢٢ MGF
٢٥ BZD٢٧٥٬٣٠٥ MGF
٥٠ BZD٥٥٠٬٦١٠ MGF
١٠٠ BZD١٬١٠١٬٢٢٠ MGF
٥٠٠ BZD٥٬٥٠٦٬١٠٠ MGF
١٬٠٠٠ BZD١١٬٠١٢٬٢٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ BZD٥٥٬٠٦١٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ BZD١١٠٬١٢٢٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى BZD

1 MGF = ٠ BZD

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدولار البليزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٥٤٩٢٠٫٠٠٠٤٦٦٠٣
منخفض
٠٫٠٠٠٤٣٨٧٨٠٫٠٠٠٤٣٨٧٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٥١٥٦٠٫٠٠٠٤٥٥٤٣
التقلب
٠٫٦٦٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

bzd

BZD - الدولار البليزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البليزي هو سعر الصرف للزوج BZD إلى USD. رمز العملة لـ Belizean Dollars هو BZD. رمز العملة هو BZ$.

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