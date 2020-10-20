١ MGF إلى BYR

١ Malagasy Franc =
١٫٤٦٧٩٧٤٩ الروبل البلاروسية
1 BYR = ٠٫٦٨١٢١١ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
١٫٤٦٧٩٧٤٩ الروبل البلاروسية
1 BYR = ٠٫٦٨١٢١١ MGF
MGF
BYR
|١ MGF
|١٫٤٦٧٩٧ BYR
|٥ MGF
|٧٫٣٣٩٨٧ BYR
|١٠ MGF
|١٤٫٦٧٩٧ BYR
|٢٥ MGF
|٣٦٫٦٩٩٤ BYR
|٥٠ MGF
|٧٣٫٣٩٨٧ BYR
|١٠٠ MGF
|١٤٦٫٧٩٧ BYR
|٥٠٠ MGF
|٧٣٣٫٩٨٧ BYR
|١٬٠٠٠ MGF
|١٬٤٦٧٫٩٧ BYR
|٥٬٠٠٠ MGF
|٧٬٣٣٩٫٨٧ BYR
|١٠٬٠٠٠ MGF
|١٤٬٦٧٩٫٧ BYR
1 MGF = ٠ BYR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٧٣٦٢٧
|٠٫٠٠٠٧٥٢٨٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٧٠٨٧٧
|٠٫٠٠٠٧٠٨٧٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٧٣٠٥٢
|٠٫٠٠٠٧٣٧٠٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٦٪
|٠٫٥٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل البلاروسية هو سعر الصرف للزوج BYR إلى USD. رمز العملة لـ Belarusian Rubles هو BYR. رمز العملة هو Br.More الروبل البلاروسية info
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