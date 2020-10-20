١ MGF إلى BYR

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1

‏١ Malagasy Franc =

١٫٤٦٧٩٧٤٩ الروبل البلاروسية

1 BYR = ٠٫٦٨١٢١١ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

BYR استُبدِلَت بـ BYN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الروبل البلاروسية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٣ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الروبل البلاروسية

mgf
MGF
byr
BYR
١ MGF١٫٤٦٧٩٧ BYR
٥ MGF٧٫٣٣٩٨٧ BYR
١٠ MGF١٤٫٦٧٩٧ BYR
٢٥ MGF٣٦٫٦٩٩٤ BYR
٥٠ MGF٧٣٫٣٩٨٧ BYR
١٠٠ MGF١٤٦٫٧٩٧ BYR
٥٠٠ MGF٧٣٣٫٩٨٧ BYR
١٬٠٠٠ MGF١٬٤٦٧٫٩٧ BYR
٥٬٠٠٠ MGF٧٬٣٣٩٫٨٧ BYR
١٠٬٠٠٠ MGF١٤٬٦٧٩٫٧ BYR

حوِّل الروبل البلاروسية إلى Malagasy Franc

byr
BYR
mgf
MGF
١ BYR٠٫٦٨١٢١١ MGF
٥ BYR٣٫٤٠٦٠٥ MGF
١٠ BYR٦٫٨١٢١١ MGF
٢٥ BYR١٧٫٠٣٠٣ MGF
٥٠ BYR٣٤٫٠٦٠٥ MGF
١٠٠ BYR٦٨٫١٢١١ MGF
٥٠٠ BYR٣٤٠٫٦٠٥ MGF
١٬٠٠٠ BYR٦٨١٫٢١١ MGF
٥٬٠٠٠ BYR٣٬٤٠٦٫٠٥ MGF
١٠٬٠٠٠ BYR٦٬٨١٢٫١١ MGF

مخطط MGF إلى BYR

1 MGF = ٠ BYR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الروبل البلاروسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٧٣٦٢٧٠٫٠٠٠٧٥٢٨٠
منخفض
٠٫٠٠٠٧٠٨٧٧٠٫٠٠٠٧٠٨٧٧
المتوسط
٠٫٠٠٠٧٣٠٥٢٠٫٠٠٠٧٣٧٠٦
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

byr

BYR - الروبل البلاروسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل البلاروسية هو سعر الصرف للزوج BYR إلى USD. رمز العملة لـ Belarusian Rubles هو BYR. رمز العملة هو Br.

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