١ MGF إلى BWP

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٦١١٤٩٧٦٩ البولا البوتسوانية

1 BWP = ١٬٦٣٥٫٣٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى البولا البوتسوانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٣ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى البولا البوتسوانية

mgf
MGF
bwp
BWP
١ MGF٠٫٠٠٠٦١١٤٩٨ BWP
٥ MGF٠٫٠٠٣٠٥٧٤٩ BWP
١٠ MGF٠٫٠٠٦١١٤٩٨ BWP
٢٥ MGF٠٫٠١٥٢٨٧٤ BWP
٥٠ MGF٠٫٠٣٠٥٧٤٩ BWP
١٠٠ MGF٠٫٠٦١١٤٩٨ BWP
٥٠٠ MGF٠٫٣٠٥٧٤٩ BWP
١٬٠٠٠ MGF٠٫٦١١٤٩٨ BWP
٥٬٠٠٠ MGF٣٫٠٥٧٤٩ BWP
١٠٬٠٠٠ MGF٦٫١١٤٩٨ BWP

حوِّل البولا البوتسوانية إلى Malagasy Franc

bwp
BWP
mgf
MGF
١ BWP١٬٦٣٥٫٣٣ MGF
٥ BWP٨٬١٧٦٫٦٥ MGF
١٠ BWP١٦٬٣٥٣٫٣ MGF
٢٥ BWP٤٠٬٨٨٣٫٢ MGF
٥٠ BWP٨١٬٧٦٦٫٥ MGF
١٠٠ BWP١٦٣٬٥٣٣ MGF
٥٠٠ BWP٨١٧٬٦٦٥ MGF
١٬٠٠٠ BWP١٬٦٣٥٬٣٣٠ MGF
٥٬٠٠٠ BWP٨٬١٧٦٬٦٥٠ MGF
١٠٬٠٠٠ BWP١٦٬٣٥٣٬٣٠٠ MGF

مخطط MGF إلى BWP

1 MGF = ٠ BWP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل البولا البوتسوانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٠٨٦٤٠٫٠٠٣١٥٧٧
منخفض
٠٫٠٠٢٩٦١٩٠٫٠٠٢٩٦١٩
المتوسط
٠٫٠٠٣٠٣٩٤٠٫٠٠٣٠٧٥٨
التقلب
٠٫٦٥٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

bwp

BWP - البولا البوتسوانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البولا البوتسوانية هو سعر الصرف للزوج BWP إلى USD. رمز العملة لـ Botswana Pule هو BWP. رمز العملة هو P.

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