١ MGF إلى BTN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٣٧٤٥٤٩٦٢ النغولتروم البوتاني

1 BTN = ٢٦٦٫٩٨٧ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى النغولتروم البوتاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى النغولتروم البوتاني

mgf
MGF
btn
BTN
١ MGF٠٫٠٠٣٧٤٥٥ BTN
٥ MGF٠٫٠١٨٧٢٧٥ BTN
١٠ MGF٠٫٠٣٧٤٥٥ BTN
٢٥ MGF٠٫٠٩٣٦٣٧٤ BTN
٥٠ MGF٠٫١٨٧٢٧٥ BTN
١٠٠ MGF٠٫٣٧٤٥٥ BTN
٥٠٠ MGF١٫٨٧٢٧٥ BTN
١٬٠٠٠ MGF٣٫٧٤٥٥ BTN
٥٬٠٠٠ MGF١٨٫٧٢٧٥ BTN
١٠٬٠٠٠ MGF٣٧٫٤٥٥ BTN

حوِّل النغولتروم البوتاني إلى Malagasy Franc

btn
BTN
mgf
MGF
١ BTN٢٦٦٫٩٨٧ MGF
٥ BTN١٬٣٣٤٫٩٤ MGF
١٠ BTN٢٬٦٦٩٫٨٧ MGF
٢٥ BTN٦٬٦٧٤٫٦٨ MGF
٥٠ BTN١٣٬٣٤٩٫٤ MGF
١٠٠ BTN٢٦٬٦٩٨٫٧ MGF
٥٠٠ BTN١٣٣٬٤٩٤ MGF
١٬٠٠٠ BTN٢٦٦٬٩٨٧ MGF
٥٬٠٠٠ BTN١٬٣٣٤٬٩٤٠ MGF
١٠٬٠٠٠ BTN٢٬٦٦٩٬٨٧٠ MGF

مخطط MGF إلى BTN

1 MGF = ٠ BTN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل النغولتروم البوتاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٨٨٠٠٠٫٠١٩١٨٠
منخفض
٠٫٠١٨٠٩٦٠٫٠١٨٠٩٦
المتوسط
٠٫٠١٨٦٤٣٠٫٠١٨٧٩٧
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

btn

BTN - النغولتروم البوتاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النغولتروم البوتاني هو سعر الصرف للزوج BTN إلى USD. رمز العملة لـ Bhutanese Ngultrums هو BTN. رمز العملة هو Nu..

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