١ MGF إلى BTC

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٧٧٧٩٩٣٢٧ Bitcoin

1 BTC = ١٬٢٨٥٬٣٦٠٬٠٠٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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Malagasy Franc إلى Bitcoin التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Bitcoin

mgf
MGF
btc
BTC
١ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٧٧٧٩٩٣ BTC
٥ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٣٨٨٩٩٧ BTC
١٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٧٧٧٩٩٣ BTC
٢٥ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٩٤٤٩٨ BTC
٥٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٠٣٨٨٩٩٧ BTC
١٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٠٧٧٧٩٩٣ BTC
٥٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٣٨٨٩٩٧ BTC
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٧٧٧٩٩٣ BTC
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٣٨٨٩٩٧ BTC
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٧٧٧٩٩٣ BTC

حوِّل Bitcoin إلى Malagasy Franc

btc
BTC
mgf
MGF
١ BTC١٬٢٨٥٬٣٦٠٬٠٠٠ MGF
٥ BTC٦٬٤٢٦٬٧٩٠٬٠٠٠ MGF
١٠ BTC١٢٬٨٥٣٬٦٠٠٬٠٠٠ MGF
٢٥ BTC٣٢٬١٣٤٬٠٠٠٬٠٠٠ MGF
٥٠ BTC٦٤٬٢٦٧٬٩٠٠٬٠٠٠ MGF
١٠٠ BTC١٢٨٬٥٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠ MGF
٥٠٠ BTC٦٤٢٬٦٧٩٬٠٠٠٬٠٠٠ MGF
١٬٠٠٠ BTC١٬٢٨٥٬٣٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ BTC٦٬٤٢٦٬٧٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ BTC١٢٬٨٥٣٬٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى BTC

1 MGF = ٠ BTC

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Bitcoin

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٣٧٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٣٩٠٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٣١٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٣١٠٠٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٣٤٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٣٤٠٠٠
التقلب
١٫٦٧٪؜٢٫٣٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

btc

BTC - Bitcoin

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin هو سعر الصرف للزوج BTC إلى USD. ليس هناك رمز ISO رسمي للعملات Bitcoins، إلا أن BTC هو المستخدم عادة. رمز العملة هو ₿.

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