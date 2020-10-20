١ MGF إلى BSD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٤٤٠٢٩٣٣٧ الدولار الباهامي

1 BSD = ٢٢٬٧١٢٫١ MGF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدولار الباهامي التحويل آخر تحديث: ٢٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٤٨ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدولار الباهامي

mgf
MGF
bsd
BSD
١ MGF٠٫٠٠٠٠٤٤٠٢٩٣ BSD
٥ MGF٠٫٠٠٠٢٢٠١٤٧ BSD
١٠ MGF٠٫٠٠٠٤٤٠٢٩٣ BSD
٢٥ MGF٠٫٠٠١١٠٠٧٣ BSD
٥٠ MGF٠٫٠٠٢٢٠١٤٧ BSD
١٠٠ MGF٠٫٠٠٤٤٠٢٩٣ BSD
٥٠٠ MGF٠٫٠٢٢٠١٤٧ BSD
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٤٤٠٢٩٣ BSD
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٢٢٠١٤٧ BSD
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٤٤٠٢٩٣ BSD

حوِّل الدولار الباهامي إلى Malagasy Franc

bsd
BSD
mgf
MGF
١ BSD٢٢٬٧١٢٫١ MGF
٥ BSD١١٣٬٥٦١ MGF
١٠ BSD٢٢٧٬١٢١ MGF
٢٥ BSD٥٦٧٬٨٠٣ MGF
٥٠ BSD١٬١٣٥٬٦١٠ MGF
١٠٠ BSD٢٬٢٧١٬٢١٠ MGF
٥٠٠ BSD١١٬٣٥٦٬١٠٠ MGF
١٬٠٠٠ BSD٢٢٬٧١٢٬١٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ BSD١١٣٬٥٦١٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ BSD٢٢٧٬١٢١٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى BSD

1 MGF = ٠ BSD

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدولار الباهامي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢٢٤٥٩٠٫٠٠٠٢٢٦٧٥
منخفض
٠٫٠٠٠٢١٦٧٥٠٫٠٠٠٢١٦٧٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٢٢٣٤٠٫٠٠٠٢٢٣٩٥
التقلب
٠٫٨٧٪؜٠٫٥٤٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

bsd

BSD - الدولار الباهامي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباهامي هو سعر الصرف للزوج BSD إلى USD. رمز العملة لـ Bahamian Dollars هو BSD. رمز العملة هو $.

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