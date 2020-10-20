١ MGF إلى BND

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٦٠٥٩٦٩٩٩ الدولار البروني

1 BND = ١٦٬٥٠٢٫٥ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدولار البروني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدولار البروني

mgf
MGF
bnd
BND
١ MGF٠٫٠٠٠٠٦٠٥٩٧ BND
٥ MGF٠٫٠٠٠٣٠٢٩٨٥ BND
١٠ MGF٠٫٠٠٠٦٠٥٩٧ BND
٢٥ MGF٠٫٠٠١٥١٤٩٢ BND
٥٠ MGF٠٫٠٠٣٠٢٩٨٥ BND
١٠٠ MGF٠٫٠٠٦٠٥٩٧ BND
٥٠٠ MGF٠٫٠٣٠٢٩٨٥ BND
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٦٠٥٩٧ BND
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٣٠٢٩٨٥ BND
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٦٠٥٩٧ BND

حوِّل الدولار البروني إلى Malagasy Franc

bnd
BND
mgf
MGF
١ BND١٦٬٥٠٢٫٥ MGF
٥ BND٨٢٬٥١٢٫٣ MGF
١٠ BND١٦٥٬٠٢٥ MGF
٢٥ BND٤١٢٬٥٦٢ MGF
٥٠ BND٨٢٥٬١٢٣ MGF
١٠٠ BND١٬٦٥٠٬٢٥٠ MGF
٥٠٠ BND٨٬٢٥١٬٢٣٠ MGF
١٬٠٠٠ BND١٦٬٥٠٢٬٥٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ BND٨٢٬٥١٢٬٣٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ BND١٦٥٬٠٢٥٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى BND

1 MGF = ٠ BND

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدولار البروني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٠٤٥٩٠٫٠٠٠٣١٢٠٨
منخفض
٠٫٠٠٠٢٩٣٣٤٠٫٠٠٠٢٩٣٣٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٠٢١٤٠٫٠٠٠٣٠٥٠٥
التقلب
٠٫٦٢٪؜٠٫٥٤٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

bnd

BND - الدولار البروني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البروني هو سعر الصرف للزوج BND إلى USD. رمز العملة لـ Bruneian Dollars هو BND. رمز العملة هو $.

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