١ MGF إلى BBD

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٨٧٣٩٣١١٨ الدولار الباربادوسي أو الباجاني

1 BBD = ١١٬٤٤٢٫٥ MGF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدولار الباربادوسي أو الباجاني التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٢٩ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدولار الباربادوسي أو الباجاني

mgf
MGF
bbd
BBD
١ MGF٠٫٠٠٠٠٨٧٣٩٣١ BBD
٥ MGF٠٫٠٠٠٤٣٦٩٦٦ BBD
١٠ MGF٠٫٠٠٠٨٧٣٩٣١ BBD
٢٥ MGF٠٫٠٠٢١٨٤٨٣ BBD
٥٠ MGF٠٫٠٠٤٣٦٩٦٦ BBD
١٠٠ MGF٠٫٠٠٨٧٣٩٣١ BBD
٥٠٠ MGF٠٫٠٤٣٦٩٦٦ BBD
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٨٧٣٩٣١ BBD
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٤٣٦٩٦٦ BBD
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٨٧٣٩٣١ BBD

حوِّل الدولار الباربادوسي أو الباجاني إلى Malagasy Franc

bbd
BBD
mgf
MGF
١ BBD١١٬٤٤٢٫٥ MGF
٥ BBD٥٧٬٢١٢٫٧ MGF
١٠ BBD١١٤٬٤٢٥ MGF
٢٥ BBD٢٨٦٬٠٦٤ MGF
٥٠ BBD٥٧٢٬١٢٧ MGF
١٠٠ BBD١٬١٤٤٬٢٥٠ MGF
٥٠٠ BBD٥٬٧٢١٬٢٧٠ MGF
١٬٠٠٠ BBD١١٬٤٤٢٬٥٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ BBD٥٧٬٢١٢٬٧٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ BBD١١٤٬٤٢٥٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى BBD

1 MGF = ٠ BBD

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدولار الباربادوسي أو الباجاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٤١٤٩٠٫٠٠٠٤٥٠٤٧
منخفض
٠٫٠٠٠٤٣٤٣٢٠٫٠٠٠٤٣٣٥٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٣٧٣١٠٫٠٠٠٤٤٢٨٤
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٥٥٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

bbd

BBD - الدولار الباربادوسي أو الباجاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباربادوسي أو الباجاني هو سعر الصرف للزوج BBD إلى USD. رمز العملة لـ Barbadian or Bajan Dollars هو BBD. رمز العملة هو $.

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