١ MGF إلى BBD

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٠٨٧٣٩٣١١٨ الدولار الباربادوسي أو الباجاني
1 BBD = ١١٬٤٤٢٫٥ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٠٨٧٣٩٣١١٨ الدولار الباربادوسي أو الباجاني
1 BBD = ١١٬٤٤٢٫٥ MGF
MGF
BBD
|١ MGF
|٠٫٠٠٠٠٨٧٣٩٣١ BBD
|٥ MGF
|٠٫٠٠٠٤٣٦٩٦٦ BBD
|١٠ MGF
|٠٫٠٠٠٨٧٣٩٣١ BBD
|٢٥ MGF
|٠٫٠٠٢١٨٤٨٣ BBD
|٥٠ MGF
|٠٫٠٠٤٣٦٩٦٦ BBD
|١٠٠ MGF
|٠٫٠٠٨٧٣٩٣١ BBD
|٥٠٠ MGF
|٠٫٠٤٣٦٩٦٦ BBD
|١٬٠٠٠ MGF
|٠٫٠٨٧٣٩٣١ BBD
|٥٬٠٠٠ MGF
|٠٫٤٣٦٩٦٦ BBD
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٠٫٨٧٣٩٣١ BBD
1 MGF = ٠ BBD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٤٤١٤٩
|٠٫٠٠٠٤٥٠٤٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٤٣٤٣٢
|٠٫٠٠٠٤٣٣٥٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٤٣٧٣١
|٠٫٠٠٠٤٤٢٨٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٧٪
|٠٫٥٥٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباربادوسي أو الباجاني هو سعر الصرف للزوج BBD إلى USD. رمز العملة لـ Barbadian or Bajan Dollars هو BBD. رمز العملة هو $.More الدولار الباربادوسي أو الباجاني info
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