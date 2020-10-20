١ MGF إلى AZN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٧٦٣٧٤٢٣٣ المانات الأذربيجاني

1 AZN = ١٣٬٠٩٣٫٤ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى المانات الأذربيجاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى المانات الأذربيجاني

mgf
MGF
azn
AZN
١ MGF٠٫٠٠٠٠٧٦٣٧٤٢ AZN
٥ MGF٠٫٠٠٠٣٨١٨٧١ AZN
١٠ MGF٠٫٠٠٠٧٦٣٧٤٢ AZN
٢٥ MGF٠٫٠٠١٩٠٩٣٦ AZN
٥٠ MGF٠٫٠٠٣٨١٨٧١ AZN
١٠٠ MGF٠٫٠٠٧٦٣٧٤٢ AZN
٥٠٠ MGF٠٫٠٣٨١٨٧١ AZN
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٧٦٣٧٤٢ AZN
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٣٨١٨٧١ AZN
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٧٦٣٧٤٢ AZN

حوِّل المانات الأذربيجاني إلى Malagasy Franc

azn
AZN
mgf
MGF
١ AZN١٣٬٠٩٣٫٤ MGF
٥ AZN٦٥٬٤٦٧٫١ MGF
١٠ AZN١٣٠٬٩٣٤ MGF
٢٥ AZN٣٢٧٬٣٣٦ MGF
٥٠ AZN٦٥٤٬٦٧١ MGF
١٠٠ AZN١٬٣٠٩٬٣٤٠ MGF
٥٠٠ AZN٦٬٥٤٦٬٧١٠ MGF
١٬٠٠٠ AZN١٣٬٠٩٣٬٤٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ AZN٦٥٬٤٦٧٬١٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ AZN١٣٠٬٩٣٤٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى AZN

1 MGF = ٠ AZN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل المانات الأذربيجاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٨٢٥٣٠٫٠٠٠٣٩١٦٣
منخفض
٠٫٠٠٠٣٦٨٤٦٠٫٠٠٠٣٦٨٤٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٧٩٧٢٠٫٠٠٠٣٨٣٢١
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

azn

AZN - المانات الأذربيجاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المانات الأذربيجاني هو سعر الصرف للزوج AZN إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijan Manats هو AZN. رمز العملة هو ₼.

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