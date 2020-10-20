١ MGF إلى AZM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٣٨١٨٧١١٧ Azerbaijani Manat

1 AZM = ٢٫٦١٨٦٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

AZM استُبدِلَت بـ AZN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Azerbaijani Manat التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Azerbaijani Manat

mgf
MGF
azm
AZM
١ MGF٠٫٣٨١٨٧١ AZM
٥ MGF١٫٩٠٩٣٦ AZM
١٠ MGF٣٫٨١٨٧١ AZM
٢٥ MGF٩٫٥٤٦٧٨ AZM
٥٠ MGF١٩٫٠٩٣٦ AZM
١٠٠ MGF٣٨٫١٨٧١ AZM
٥٠٠ MGF١٩٠٫٩٣٦ AZM
١٬٠٠٠ MGF٣٨١٫٨٧١ AZM
٥٬٠٠٠ MGF١٬٩٠٩٫٣٦ AZM
١٠٬٠٠٠ MGF٣٬٨١٨٫٧١ AZM

حوِّل Azerbaijani Manat إلى Malagasy Franc

azm
AZM
mgf
MGF
١ AZM٢٫٦١٨٦٨ MGF
٥ AZM١٣٫٠٩٣٤ MGF
١٠ AZM٢٦٫١٨٦٨ MGF
٢٥ AZM٦٥٫٤٦٧١ MGF
٥٠ AZM١٣٠٫٩٣٤ MGF
١٠٠ AZM٢٦١٫٨٦٨ MGF
٥٠٠ AZM١٬٣٠٩٫٣٤ MGF
١٬٠٠٠ AZM٢٬٦١٨٫٦٨ MGF
٥٬٠٠٠ AZM١٣٬٠٩٣٫٤ MGF
١٠٬٠٠٠ AZM٢٦٬١٨٦٫٨ MGF

مخطط MGF إلى AZM

1 MGF = ٠ AZM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Azerbaijani Manat

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٨٢٥٣٠٫٠٠٠٣٩١٦٣
منخفض
٠٫٠٠٠٣٦٨٤٦٠٫٠٠٠٣٦٨٤٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٧٩٧٢٠٫٠٠٠٣٨٣٢١
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

azm

AZM - Azerbaijani Manat

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Azerbaijani Manat هو سعر الصرف للزوج AZM إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijani Manats هو AZM.

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