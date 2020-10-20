١ MGF إلى AWG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٨٠٤٢١٦٨٨ الجيلدر الأروبي أو الهولندي

1 AWG = ١٢٬٤٣٤٫٥ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الجيلدر الأروبي أو الهولندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الجيلدر الأروبي أو الهولندي

mgf
MGF
awg
AWG
١ MGF٠٫٠٠٠٠٨٠٤٢١٧ AWG
٥ MGF٠٫٠٠٠٤٠٢١٠٨ AWG
١٠ MGF٠٫٠٠٠٨٠٤٢١٧ AWG
٢٥ MGF٠٫٠٠٢٠١٠٥٤ AWG
٥٠ MGF٠٫٠٠٤٠٢١٠٨ AWG
١٠٠ MGF٠٫٠٠٨٠٤٢١٧ AWG
٥٠٠ MGF٠٫٠٤٠٢١٠٨ AWG
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٨٠٤٢١٧ AWG
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٤٠٢١٠٨ AWG
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٨٠٤٢١٧ AWG

حوِّل الجيلدر الأروبي أو الهولندي إلى Malagasy Franc

awg
AWG
mgf
MGF
١ AWG١٢٬٤٣٤٫٥ MGF
٥ AWG٦٢٬١٧٢٫٣ MGF
١٠ AWG١٢٤٬٣٤٥ MGF
٢٥ AWG٣١٠٬٨٦١ MGF
٥٠ AWG٦٢١٬٧٢٣ MGF
١٠٠ AWG١٬٢٤٣٬٤٥٠ MGF
٥٠٠ AWG٦٬٢١٧٬٢٣٠ MGF
١٬٠٠٠ AWG١٢٬٤٣٤٬٥٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ AWG٦٢٬١٧٢٬٣٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ AWG١٢٤٬٣٤٥٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى AWG

1 MGF = ٠ AWG

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الجيلدر الأروبي أو الهولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٠٢٨٠٠٫٠٠٠٤١٢٠٨
منخفض
٠٫٠٠٠٣٨٧٩٨٠٫٠٠٠٣٨٧٩٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٩٩٧٥٠٫٠٠٠٤٠٣٣٦
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

awg

AWG - الجيلدر الأروبي أو الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الأروبي أو الهولندي هو سعر الصرف للزوج AWG إلى USD. رمز العملة لـ Aruban or Dutch Guilders (also called Florins) هو AWG. رمز العملة هو ƒ.

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