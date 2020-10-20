١ MGF إلى ATS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٥٧١٧٨١٩٦ Austrian Schilling

1 ATS = ١٬٧٤٨٫٩٢ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

ATS استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Austrian Schilling التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Austrian Schilling

mgf
MGF
ats
ATS
١ MGF٠٫٠٠٠٥٧١٧٨٢ ATS
٥ MGF٠٫٠٠٢٨٥٨٩١ ATS
١٠ MGF٠٫٠٠٥٧١٧٨٢ ATS
٢٥ MGF٠٫٠١٤٢٩٤٥ ATS
٥٠ MGF٠٫٠٢٨٥٨٩١ ATS
١٠٠ MGF٠٫٠٥٧١٧٨٢ ATS
٥٠٠ MGF٠٫٢٨٥٨٩١ ATS
١٬٠٠٠ MGF٠٫٥٧١٧٨٢ ATS
٥٬٠٠٠ MGF٢٫٨٥٨٩١ ATS
١٠٬٠٠٠ MGF٥٫٧١٧٨٢ ATS

حوِّل Austrian Schilling إلى Malagasy Franc

ats
ATS
mgf
MGF
١ ATS١٬٧٤٨٫٩٢ MGF
٥ ATS٨٬٧٤٤٫٥٩ MGF
١٠ ATS١٧٬٤٨٩٫٢ MGF
٢٥ ATS٤٣٬٧٢٣ MGF
٥٠ ATS٨٧٬٤٤٥٫٩ MGF
١٠٠ ATS١٧٤٬٨٩٢ MGF
٥٠٠ ATS٨٧٤٬٤٥٩ MGF
١٬٠٠٠ ATS١٬٧٤٨٬٩٢٠ MGF
٥٬٠٠٠ ATS٨٬٧٤٤٬٥٩٠ MGF
١٠٬٠٠٠ ATS١٧٬٤٨٩٬٢٠٠ MGF

مخطط MGF إلى ATS

1 MGF = ٠ ATS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Austrian Schilling

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

ats

ATS - Austrian Schilling

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Austrian Schilling هو سعر الصرف للزوج ATS إلى USD. رمز العملة لـ Austrian Schillings هو ATS.

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