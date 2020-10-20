١ MGF إلى ATS

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٥٧١٧٨١٩٦ Austrian Schilling
1 ATS = ١٬٧٤٨٫٩٢ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٥٧١٧٨١٩٦ Austrian Schilling
1 ATS = ١٬٧٤٨٫٩٢ MGF
MGF
ATS
|١ MGF
|٠٫٠٠٠٥٧١٧٨٢ ATS
|٥ MGF
|٠٫٠٠٢٨٥٨٩١ ATS
|١٠ MGF
|٠٫٠٠٥٧١٧٨٢ ATS
|٢٥ MGF
|٠٫٠١٤٢٩٤٥ ATS
|٥٠ MGF
|٠٫٠٢٨٥٨٩١ ATS
|١٠٠ MGF
|٠٫٠٥٧١٧٨٢ ATS
|٥٠٠ MGF
|٠٫٢٨٥٨٩١ ATS
|١٬٠٠٠ MGF
|٠٫٥٧١٧٨٢ ATS
|٥٬٠٠٠ MGF
|٢٫٨٥٨٩١ ATS
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٥٫٧١٧٨٢ ATS
1 MGF = ٠ ATS
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٢١٠٢٦
|٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
|٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤
|٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٧١٪
|٠٫٥٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Austrian Schilling هو سعر الصرف للزوج ATS إلى USD. رمز العملة لـ Austrian Schillings هو ATS.
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