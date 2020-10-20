١ MGF إلى AOA

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٣٩٢٩١٢٨٩ الكوانزا الأنجولية
1 AOA = ٢٥٫٤٥٠٩ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٣٩٢٩١٢٨٩ الكوانزا الأنجولية
1 AOA = ٢٥٫٤٥٠٩ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
MGF
AOA
|١ MGF
|٠٫٠٣٩٢٩١٣ AOA
|٥ MGF
|٠٫١٩٦٤٥٦ AOA
|١٠ MGF
|٠٫٣٩٢٩١٣ AOA
|٢٥ MGF
|٠٫٩٨٢٢٨٢ AOA
|٥٠ MGF
|١٫٩٦٤٥٦ AOA
|١٠٠ MGF
|٣٫٩٢٩١٣ AOA
|٥٠٠ MGF
|١٩٫٦٤٥٦ AOA
|١٬٠٠٠ MGF
|٣٩٫٢٩١٣ AOA
|٥٬٠٠٠ MGF
|١٩٦٫٤٥٦ AOA
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٣٩٢٫٩١٣ AOA
1 MGF = ٠ AOA
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫١٩٤٣٩
|٠٫١٩٤٦٣
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫١٨٨٨٢
|٠٫١٨٧٧٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫١٩٢٣٨
|٠٫١٩١٦٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٩١٪
|٠٫٧٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكوانزا الأنجولية هو سعر الصرف للزوج AOA إلى USD. رمز العملة لـ Angolan Kwanzas هو AOA. رمز العملة هو Kz.More الكوانزا الأنجولية info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings