١ MGF إلى AOA

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٣٩٢٩١٢٨٩ الكوانزا الأنجولية

1 AOA = ٢٥٫٤٥٠٩ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الكوانزا الأنجولية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الكوانزا الأنجولية

mgf
MGF
aoa
AOA
١ MGF٠٫٠٣٩٢٩١٣ AOA
٥ MGF٠٫١٩٦٤٥٦ AOA
١٠ MGF٠٫٣٩٢٩١٣ AOA
٢٥ MGF٠٫٩٨٢٢٨٢ AOA
٥٠ MGF١٫٩٦٤٥٦ AOA
١٠٠ MGF٣٫٩٢٩١٣ AOA
٥٠٠ MGF١٩٫٦٤٥٦ AOA
١٬٠٠٠ MGF٣٩٫٢٩١٣ AOA
٥٬٠٠٠ MGF١٩٦٫٤٥٦ AOA
١٠٬٠٠٠ MGF٣٩٢٫٩١٣ AOA

حوِّل الكوانزا الأنجولية إلى Malagasy Franc

aoa
AOA
mgf
MGF
١ AOA٢٥٫٤٥٠٩ MGF
٥ AOA١٢٧٫٢٥٥ MGF
١٠ AOA٢٥٤٫٥٠٩ MGF
٢٥ AOA٦٣٦٫٢٧٣ MGF
٥٠ AOA١٬٢٧٢٫٥٥ MGF
١٠٠ AOA٢٬٥٤٥٫٠٩ MGF
٥٠٠ AOA١٢٬٧٢٥٫٥ MGF
١٬٠٠٠ AOA٢٥٬٤٥٠٫٩ MGF
٥٬٠٠٠ AOA١٢٧٬٢٥٥ MGF
١٠٬٠٠٠ AOA٢٥٤٬٥٠٩ MGF

مخطط MGF إلى AOA

1 MGF = ٠ AOA

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الكوانزا الأنجولية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٩٤٣٩٠٫١٩٤٦٣
منخفض
٠٫١٨٨٨٢٠٫١٨٧٧٤
المتوسط
٠٫١٩٢٣٨٠٫١٩١٦٦
التقلب
٠٫٩١٪؜٠٫٧٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

aoa

AOA - الكوانزا الأنجولية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكوانزا الأنجولية هو سعر الصرف للزوج AOA إلى USD. رمز العملة لـ Angolan Kwanzas هو AOA. رمز العملة هو Kz.

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