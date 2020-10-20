١ MGF إلى ANG

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٨٠٤٥٦٧٠٤ الجيلدر الهولندي

1 ANG = ١٢٬٤٢٩٫٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الجيلدر الهولندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الجيلدر الهولندي

mgf
MGF
ang
ANG
١ MGF٠٫٠٠٠٠٨٠٤٥٦٧ ANG
٥ MGF٠٫٠٠٠٤٠٢٢٨٤ ANG
١٠ MGF٠٫٠٠٠٨٠٤٥٦٧ ANG
٢٥ MGF٠٫٠٠٢٠١١٤٢ ANG
٥٠ MGF٠٫٠٠٤٠٢٢٨٤ ANG
١٠٠ MGF٠٫٠٠٨٠٤٥٦٧ ANG
٥٠٠ MGF٠٫٠٤٠٢٢٨٤ ANG
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٨٠٤٥٦٧ ANG
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٤٠٢٢٨٤ ANG
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٨٠٤٥٦٧ ANG

حوِّل الجيلدر الهولندي إلى Malagasy Franc

ang
ANG
mgf
MGF
١ ANG١٢٬٤٢٩ MGF
٥ ANG٦٢٬١٤٥٫٢ MGF
١٠ ANG١٢٤٬٢٩٠ MGF
٢٥ ANG٣١٠٬٧٢٦ MGF
٥٠ ANG٦٢١٬٤٥٢ MGF
١٠٠ ANG١٬٢٤٢٬٩٠٠ MGF
٥٠٠ ANG٦٬٢١٤٬٥٢٠ MGF
١٬٠٠٠ ANG١٢٬٤٢٩٬٠٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ ANG٦٢٬١٤٥٬٢٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ ANG١٢٤٬٢٩٠٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى ANG

1 MGF = ٠ ANG

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الجيلدر الهولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٠٢٦٤٠٫٠٠٠٤١٢١٤
منخفض
٠٫٠٠٠٣٨٨٥٥٠٫٠٠٠٣٨٨٥٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٩٩٩٣٠٫٠٠٠٤٠٣٤٨
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٤٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

ang

ANG - الجيلدر الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الهولندي هو سعر الصرف للزوج ANG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders (also called Florins) هو ANG. رمز العملة هو ƒ.

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