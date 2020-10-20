١ MGF إلى ALL

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٤٠٧٣٤٢٦٥ الليك الألباني

1 ALL = ٢٤٥٫٤٩٤ MGF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الليك الألباني التحويل آخر تحديث: ٢٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٤٨ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الليك الألباني

mgf
MGF
all
ALL
١ MGF٠٫٠٠٤٠٧٣٤٣ ALL
٥ MGF٠٫٠٢٠٣٦٧١ ALL
١٠ MGF٠٫٠٤٠٧٣٤٣ ALL
٢٥ MGF٠٫١٠١٨٣٦ ALL
٥٠ MGF٠٫٢٠٣٦٧١ ALL
١٠٠ MGF٠٫٤٠٧٣٤٣ ALL
٥٠٠ MGF٢٫٠٣٦٧١ ALL
١٬٠٠٠ MGF٤٫٠٧٣٤٣ ALL
٥٬٠٠٠ MGF٢٠٫٣٦٧١ ALL
١٠٬٠٠٠ MGF٤٠٫٧٣٤٣ ALL

حوِّل الليك الألباني إلى Malagasy Franc

all
ALL
mgf
MGF
١ ALL٢٤٥٫٤٩٤ MGF
٥ ALL١٬٢٢٧٫٤٧ MGF
١٠ ALL٢٬٤٥٤٫٩٤ MGF
٢٥ ALL٦٬١٣٧٫٣٤ MGF
٥٠ ALL١٢٬٢٧٤٫٧ MGF
١٠٠ ALL٢٤٬٥٤٩٫٤ MGF
٥٠٠ ALL١٢٢٬٧٤٧ MGF
١٬٠٠٠ ALL٢٤٥٬٤٩٤ MGF
٥٬٠٠٠ ALL١٬٢٢٧٬٤٧٠ MGF
١٠٬٠٠٠ ALL٢٬٤٥٤٬٩٤٠ MGF

مخطط MGF إلى ALL

1 MGF = ٠ ALL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الليك الألباني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٠٩٢٥٠٫٠٢١٢٥٩
منخفض
٠٫٠٢٠١٦٢٠٫٠٢٠١٦٢
المتوسط
٠٫٠٢٠٦٠٧٠٫٠٢٠٨٢٢
التقلب
٠٫٨٩٪؜٠٫٦٢٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

all

ALL - الليك الألباني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليك الألباني هو سعر الصرف للزوج ALL إلى USD. رمز العملة لـ Albanian Leke هو ALL. رمز العملة هو L.

More الليك الألباني info

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