١ MGF إلى ALL

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٤٠٧٣٤٢٦٥ الليك الألباني
1 ALL = ٢٤٥٫٤٩٤ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٤٠٧٣٤٢٦٥ الليك الألباني
1 ALL = ٢٤٥٫٤٩٤ MGF
MGF
ALL
|١ MGF
|٠٫٠٠٤٠٧٣٤٣ ALL
|٥ MGF
|٠٫٠٢٠٣٦٧١ ALL
|١٠ MGF
|٠٫٠٤٠٧٣٤٣ ALL
|٢٥ MGF
|٠٫١٠١٨٣٦ ALL
|٥٠ MGF
|٠٫٢٠٣٦٧١ ALL
|١٠٠ MGF
|٠٫٤٠٧٣٤٣ ALL
|٥٠٠ MGF
|٢٫٠٣٦٧١ ALL
|١٬٠٠٠ MGF
|٤٫٠٧٣٤٣ ALL
|٥٬٠٠٠ MGF
|٢٠٫٣٦٧١ ALL
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٤٠٫٧٣٤٣ ALL
1 MGF = ٠ ALL
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٢٠٩٢٥
|٠٫٠٢١٢٥٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٢٠١٦٢
|٠٫٠٢٠١٦٢
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٢٠٦٠٧
|٠٫٠٢٠٨٢٢
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٨٩٪
|٠٫٦٢٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليك الألباني هو سعر الصرف للزوج ALL إلى USD. رمز العملة لـ Albanian Leke هو ALL. رمز العملة هو L.More الليك الألباني info
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