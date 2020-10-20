١ MGF إلى ADA

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1

‏١ Malagasy Franc =

‏٠٫٠٠٠١١٧٢٩٤٤٩٤٩٨٢ Cardano

1 ADA = ٨٬٥٢٥٫٥٥ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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Malagasy Franc إلى Cardano التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Cardano

mgf
MGF
ada
ADA
١ MGF٠٫٠٠٠١١٧٢٩٤ ADA
٥ MGF٠٫٠٠٠٥٨٦٤٧٢ ADA
١٠ MGF٠٫٠٠١١٧٢٩٤ ADA
٢٥ MGF٠٫٠٠٢٩٣٢٣٦ ADA
٥٠ MGF٠٫٠٠٥٨٦٤٧٢ ADA
١٠٠ MGF٠٫٠١١٧٢٩٤ ADA
٥٠٠ MGF٠٫٠٥٨٦٤٧٢ ADA
١٬٠٠٠ MGF٠٫١١٧٢٩٤ ADA
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٥٨٦٤٧٢ ADA
١٠٬٠٠٠ MGF١٫١٧٢٩٤ ADA

حوِّل Cardano إلى Malagasy Franc

ada
ADA
mgf
MGF
١ ADA٨٬٥٢٥٫٥٥ MGF
٥ ADA٤٢٬٦٢٧٫٧ MGF
١٠ ADA٨٥٬٢٥٥٫٥ MGF
٢٥ ADA٢١٣٬١٣٩ MGF
٥٠ ADA٤٢٦٬٢٧٧ MGF
١٠٠ ADA٨٥٢٬٥٥٥ MGF
٥٠٠ ADA٤٬٢٦٢٬٧٧٠ MGF
١٬٠٠٠ ADA٨٬٥٢٥٬٥٥٠ MGF
٥٬٠٠٠ ADA٤٢٬٦٢٧٬٧٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ ADA٨٥٬٢٥٥٬٥٠٠ MGF

مخطط MGF إلى ADA

1 MGF = ٠ ADA

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Cardano

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٦٠٢٨١٠٫٠٠٠٦٠٢٨١
منخفض
٠٫٠٠٠٤٧٤١٤٠٫٠٠٠٣٧٢٨٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٥٣٨٤٢٠٫٠٠٠٤٩٤٦٨
التقلب
٣٫٧٩٪؜٣٫٨١٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

ada

ADA - Cardano

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cardano هو سعر الصرف للزوج ADA إلى USD. رمز العملة لـ Cardano هو ADA.

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