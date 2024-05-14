محوّل العملات
١ Luxembourg Franc =
٢٫٩٥٨١٥٦٦ الفرنك الباسيفيكي
1 XPF = ٠٫٣٣٨٠٤٨ LUF
1 LUF = ٠ XPF
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ابحث عن رقم حسابك المصرفي الدولي (IBAN) وتحقق من صحته؛ لتتأكد من إرسال التحويل إلى الوجهة الصحيحة.معرفة المزيد
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GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
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"from": USD,
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"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
Xe للأعمال التجارية
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