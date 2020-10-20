١ LAK إلى ZWL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٦٢٠١٦٧٧٧ الدولار الزيمبابوي

1 ZWL = ١٬٦١٢٫٤٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار الزيمبابوي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار الزيمبابوي

lak
LAK
zwl
ZWL
١ LAK٠٫٠٠٠٦٢٠١٦٨ ZWL
٥ LAK٠٫٠٠٣١٠٠٨٤ ZWL
١٠ LAK٠٫٠٠٦٢٠١٦٨ ZWL
٢٥ LAK٠٫٠١٥٥٠٤٢ ZWL
٥٠ LAK٠٫٠٣١٠٠٨٤ ZWL
١٠٠ LAK٠٫٠٦٢٠١٦٨ ZWL
٥٠٠ LAK٠٫٣١٠٠٨٤ ZWL
١٬٠٠٠ LAK٠٫٦٢٠١٦٨ ZWL
٥٬٠٠٠ LAK٣٫١٠٠٨٤ ZWL
١٠٬٠٠٠ LAK٦٫٢٠١٦٨ ZWL

حوِّل الدولار الزيمبابوي إلى الكيب اللاوسي

zwl
ZWL
lak
LAK
١ ZWL١٬٦١٢٫٤٧ LAK
٥ ZWL٨٬٠٦٢٫٣٣ LAK
١٠ ZWL١٦٬١٢٤٫٧ LAK
٢٥ ZWL٤٠٬٣١١٫٧ LAK
٥٠ ZWL٨٠٬٦٢٣٫٣ LAK
١٠٠ ZWL١٦١٬٢٤٧ LAK
٥٠٠ ZWL٨٠٦٬٢٣٣ LAK
١٬٠٠٠ ZWL١٬٦١٢٬٤٧٠ LAK
٥٬٠٠٠ ZWL٨٬٠٦٢٬٣٣٠ LAK
١٠٬٠٠٠ ZWL١٦٬١٢٤٬٧٠٠ LAK

مخطط LAK إلى ZWL

1 LAK = ٠ ZWL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار الزيمبابوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٦٣٨٣٧١٫٤٦٦٠
منخفض
٠٫٠٠٠٦٠٦٨٩٠٫٠٠٠٦٠٦٨٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٦٢٢١١٠٫٤١٠٣٢
التقلب
١٫١٢٪؜٨١٫٣٦٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
zwl

ZWL - الدولار الزيمبابوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWL إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWL. رمز العملة هو $.

More الدولار الزيمبابوي info

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