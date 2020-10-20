١ LAK إلى ZWD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠١٦٣٢٧٨٩٨ الدولار الزيمبابوي

1 ZWD = ٦١٫٢٤٤٩ LAK

ZWD استُبدِلَت بـ ZWL

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار الزيمبابوي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٧ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار الزيمبابوي

lak
LAK
zwd
ZWD
١ LAK٠٫٠١٦٣٢٧٩ ZWD
٥ LAK٠٫٠٨١٦٣٩٥ ZWD
١٠ LAK٠٫١٦٣٢٧٩ ZWD
٢٥ LAK٠٫٤٠٨١٩٧ ZWD
٥٠ LAK٠٫٨١٦٣٩٥ ZWD
١٠٠ LAK١٫٦٣٢٧٩ ZWD
٥٠٠ LAK٨٫١٦٣٩٥ ZWD
١٬٠٠٠ LAK١٦٫٣٢٧٩ ZWD
٥٬٠٠٠ LAK٨١٫٦٣٩٥ ZWD
١٠٬٠٠٠ LAK١٦٣٫٢٧٩ ZWD

حوِّل الدولار الزيمبابوي إلى الكيب اللاوسي

zwd
ZWD
lak
LAK
١ ZWD٦١٫٢٤٤٩ LAK
٥ ZWD٣٠٦٫٢٢٤ LAK
١٠ ZWD٦١٢٫٤٤٩ LAK
٢٥ ZWD١٬٥٣١٫١٢ LAK
٥٠ ZWD٣٬٠٦٢٫٢٤ LAK
١٠٠ ZWD٦٬١٢٤٫٤٩ LAK
٥٠٠ ZWD٣٠٬٦٢٢٫٤ LAK
١٬٠٠٠ ZWD٦١٬٢٤٤٫٩ LAK
٥٬٠٠٠ ZWD٣٠٦٬٢٢٤ LAK
١٠٬٠٠٠ ZWD٦١٢٬٤٤٩ LAK

مخطط LAK إلى ZWD

1 LAK = ٠ ZWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار الزيمبابوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٦٨٥٧٠٫٠١٧٢٥٣
منخفض
٠٫٠١٦٣١٥٠٫٠١٦٣١٥
المتوسط
٠٫٠١٦٥٨٠٠٫٠١٦٨٢٦
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
zwd

ZWD - الدولار الزيمبابوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWD إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWD. رمز العملة هو Z$.

More الدولار الزيمبابوي info

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