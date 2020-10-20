١ LAK إلى ZMW

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠١٠٩٨٣٩٥٤ الكواشا الزامبية

1 ZMW = ٩١٠٫٤١٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الكواشا الزامبية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٧ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الكواشا الزامبية

lak
LAK
zmw
ZMW
١ LAK٠٫٠٠١٠٩٨٤ ZMW
٥ LAK٠٫٠٠٥٤٩١٩٨ ZMW
١٠ LAK٠٫٠١٠٩٨٤ ZMW
٢٥ LAK٠٫٠٢٧٤٥٩٩ ZMW
٥٠ LAK٠٫٠٥٤٩١٩٨ ZMW
١٠٠ LAK٠٫١٠٩٨٤ ZMW
٥٠٠ LAK٠٫٥٤٩١٩٨ ZMW
١٬٠٠٠ LAK١٫٠٩٨٤ ZMW
٥٬٠٠٠ LAK٥٫٤٩١٩٨ ZMW
١٠٬٠٠٠ LAK١٠٫٩٨٤ ZMW

حوِّل الكواشا الزامبية إلى الكيب اللاوسي

zmw
ZMW
lak
LAK
١ ZMW٩١٠٫٤١٩ LAK
٥ ZMW٤٬٥٥٢٫٠٩ LAK
١٠ ZMW٩٬١٠٤٫١٩ LAK
٢٥ ZMW٢٢٬٧٦٠٫٥ LAK
٥٠ ZMW٤٥٬٥٢٠٫٩ LAK
١٠٠ ZMW٩١٬٠٤١٫٩ LAK
٥٠٠ ZMW٤٥٥٬٢٠٩ LAK
١٬٠٠٠ ZMW٩١٠٬٤١٩ LAK
٥٬٠٠٠ ZMW٤٬٥٥٢٬٠٩٠ LAK
١٠٬٠٠٠ ZMW٩٬١٠٤٬١٩٠ LAK

مخطط LAK إلى ZMW

1 LAK = ٠ ZMW

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الكواشا الزامبية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٢٣٨٨٠٫٠٠١٢٨٠٢
منخفض
٠٫٠٠١٠٨٦٣٠٫٠٠١٠٨٦٣
المتوسط
٠٫٠٠١١٧٩٩٠٫٠٠١٢٠٥٦
التقلب
١٫٤١٪؜١٫٨٤٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
zmw

ZMW - الكواشا الزامبية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا الزامبية هو سعر الصرف للزوج ZMW إلى USD. رمز العملة لـ Zambian Kwacha هو ZMW. رمز العملة هو ZK.

More الكواشا الزامبية info

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