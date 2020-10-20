١ LAK إلى YER

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠١١٢٨٩٧١٥ الريال اليمني

1 YER = ٨٨٫٥٧٦٢ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الريال اليمني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الريال اليمني

lak
LAK
yer
YER
١ LAK٠٫٠١١٢٨٩٧ YER
٥ LAK٠٫٠٥٦٤٤٨٦ YER
١٠ LAK٠٫١١٢٨٩٧ YER
٢٥ LAK٠٫٢٨٢٢٤٣ YER
٥٠ LAK٠٫٥٦٤٤٨٦ YER
١٠٠ LAK١٫١٢٨٩٧ YER
٥٠٠ LAK٥٫٦٤٤٨٦ YER
١٬٠٠٠ LAK١١٫٢٨٩٧ YER
٥٬٠٠٠ LAK٥٦٫٤٤٨٦ YER
١٠٬٠٠٠ LAK١١٢٫٨٩٧ YER

حوِّل الريال اليمني إلى الكيب اللاوسي

yer
YER
lak
LAK
١ YER٨٨٫٥٧٦٢ LAK
٥ YER٤٤٢٫٨٨١ LAK
١٠ YER٨٨٥٫٧٦٢ LAK
٢٥ YER٢٬٢١٤٫٤ LAK
٥٠ YER٤٬٤٢٨٫٨١ LAK
١٠٠ YER٨٬٨٥٧٫٦٢ LAK
٥٠٠ YER٤٤٬٢٨٨٫١ LAK
١٬٠٠٠ YER٨٨٬٥٧٦٫٢ LAK
٥٬٠٠٠ YER٤٤٢٬٨٨١ LAK
١٠٬٠٠٠ YER٨٨٥٬٧٦٢ LAK

مخطط LAK إلى YER

1 LAK = ٠ YER

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الريال اليمني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١١٦٦١٠٫٠١١٩٢٦
منخفض
٠٫٠١١٢٨٠٠٫٠١١٢٨٠
المتوسط
٠٫٠١١٤٦٦٠٫٠١١٦٣٦
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info

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