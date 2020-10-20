١ LAK إلى XPT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

‏٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٤٨٨٦٠٣٣ أوقية بلاتينيوم

1 XPT = ٢٢٬٢٧٨٬٦٠٠ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى أوقية بلاتينيوم التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى أوقية بلاتينيوم

lak
LAK
xpt
XPT
١ LAK٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٤٨٨٦ XPT
٥ LAK٠٫٠٠٠٠٠٠٢٢٤٤٣ XPT
١٠ LAK٠٫٠٠٠٠٠٠٤٤٨٨٦ XPT
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٠٠١١٢٢١٥ XPT
٥٠ LAK٠٫٠٠٠٠٠٢٢٤٤٣ XPT
١٠٠ LAK٠٫٠٠٠٠٠٤٤٨٨٦ XPT
٥٠٠ LAK٠٫٠٠٠٠٢٢٤٤٣ XPT
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٠٠٠٤٤٨٨٦ XPT
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٠٠٠٢٢٤٤٣ XPT
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٠٠٠٤٤٨٨٦ XPT

حوِّل أوقية بلاتينيوم إلى الكيب اللاوسي

xpt
XPT
lak
LAK
١ XPT٢٢٬٢٧٨٬٦٠٠ LAK
٥ XPT١١١٬٣٩٣٬٠٠٠ LAK
١٠ XPT٢٢٢٬٧٨٦٬٠٠٠ LAK
٢٥ XPT٥٥٦٬٩٦٦٬٠٠٠ LAK
٥٠ XPT١٬١١٣٬٩٣٠٬٠٠٠ LAK
١٠٠ XPT٢٬٢٢٧٬٨٦٠٬٠٠٠ LAK
٥٠٠ XPT١١٬١٣٩٬٣٠٠٬٠٠٠ LAK
١٬٠٠٠ XPT٢٢٬٢٧٨٬٦٠٠٬٠٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ XPT١١١٬٣٩٣٬٠٠٠٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ XPT٢٢٢٬٧٨٦٬٠٠٠٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى XPT

1 LAK = ٠ XPT

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل أوقية بلاتينيوم

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٥١٨٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٥٢٧٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٤٨٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٣٤٠٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٧٧٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٨٦٠٠
التقلب
٥٫٠١٪؜٥٫٥٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
xpt

XPT - أوقية بلاتينيوم

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بلاتينيوم هو سعر الصرف للزوج XPT إلى USD. رمز العملة لـ Platinum Ounces هو XPT.

More أوقية بلاتينيوم info

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