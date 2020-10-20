١ LAK إلى XPF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٤٩٨٥٠٨٨١ الفرنك الباسيفيكي

1 XPF = ٢٠٠٫٥٩٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الفرنك الباسيفيكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الفرنك الباسيفيكي

lak
LAK
xpf
XPF
١ LAK٠٫٠٠٤٩٨٥٠٩ XPF
٥ LAK٠٫٠٢٤٩٢٥٤ XPF
١٠ LAK٠٫٠٤٩٨٥٠٩ XPF
٢٥ LAK٠٫١٢٤٦٢٧ XPF
٥٠ LAK٠٫٢٤٩٢٥٤ XPF
١٠٠ LAK٠٫٤٩٨٥٠٩ XPF
٥٠٠ LAK٢٫٤٩٢٥٤ XPF
١٬٠٠٠ LAK٤٫٩٨٥٠٩ XPF
٥٬٠٠٠ LAK٢٤٫٩٢٥٤ XPF
١٠٬٠٠٠ LAK٤٩٫٨٥٠٩ XPF

حوِّل الفرنك الباسيفيكي إلى الكيب اللاوسي

xpf
XPF
lak
LAK
١ XPF٢٠٠٫٥٩٨ LAK
٥ XPF١٬٠٠٢٫٩٩ LAK
١٠ XPF٢٬٠٠٥٫٩٨ LAK
٢٥ XPF٥٬٠١٤٫٩٦ LAK
٥٠ XPF١٠٬٠٢٩٫٩ LAK
١٠٠ XPF٢٠٬٠٥٩٫٨ LAK
٥٠٠ XPF١٠٠٬٢٩٩ LAK
١٬٠٠٠ XPF٢٠٠٬٥٩٨ LAK
٥٬٠٠٠ XPF١٬٠٠٢٬٩٩٠ LAK
١٠٬٠٠٠ XPF٢٬٠٠٥٬٩٨٠ LAK

مخطط LAK إلى XPF

1 LAK = ٠ XPF

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الفرنك الباسيفيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥١٥٥٨٠٫٠٠٥٣١٣٨
منخفض
٠٫٠٠٤٩٩٠٣٠٫٠٠٤٩٩٠٣
المتوسط
٠٫٠٠٥٠٨٢٧٠٫٠٠٥١٥٣٧
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
xpf

XPF - الفرنك الباسيفيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الباسيفيكي هو سعر الصرف للزوج XPF إلى USD. رمز العملة لـ CFP Francs هو XPF. رمز العملة هو ₣.

More الفرنك الباسيفيكي info

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