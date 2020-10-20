١ LAK إلى XPD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

‏٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٣٩٥٨٣٥٩ أوقية بالاديوم

1 XPD = ٢٢٬٧٤٨٬٨٠٠ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى أوقية بالاديوم التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١١ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى أوقية بالاديوم

lak
LAK
xpd
XPD
١ LAK٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٣٩٥٨٤ XPD
٥ LAK٠٫٠٠٠٠٠٠٢١٩٧٩٢ XPD
١٠ LAK٠٫٠٠٠٠٠٠٤٣٩٥٨٤ XPD
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٠٠١٠٩٨٩٦ XPD
٥٠ LAK٠٫٠٠٠٠٠٢١٩٧٩٢ XPD
١٠٠ LAK٠٫٠٠٠٠٠٤٣٩٥٨٤ XPD
٥٠٠ LAK٠٫٠٠٠٠٢١٩٧٩٢ XPD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٠٠٠٤٣٩٥٨٤ XPD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٠٠٠٢١٩٧٩٢ XPD
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٠٠٠٤٣٩٥٨٤ XPD

حوِّل أوقية بالاديوم إلى الكيب اللاوسي

xpd
XPD
lak
LAK
١ XPD٢٢٬٧٤٨٬٨٠٠ LAK
٥ XPD١١٣٬٧٤٤٬٠٠٠ LAK
١٠ XPD٢٢٧٬٤٨٨٬٠٠٠ LAK
٢٥ XPD٥٦٨٬٧٢٠٬٠٠٠ LAK
٥٠ XPD١٬١٣٧٬٤٤٠٬٠٠٠ LAK
١٠٠ XPD٢٬٢٧٤٬٨٨٠٬٠٠٠ LAK
٥٠٠ XPD١١٬٣٧٤٬٤٠٠٬٠٠٠ LAK
١٬٠٠٠ XPD٢٢٬٧٤٨٬٨٠٠٬٠٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ XPD١١٣٬٧٤٤٬٠٠٠٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ XPD٢٢٧٬٤٨٨٬٠٠٠٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى XPD

1 LAK = ٠ XPD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل أوقية بالاديوم

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٥٢٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٥٢٠٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٣٩٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٣٢٠٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٨٧٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٨٠٠٠
التقلب
٢٫٦٨٪؜٢٫٩٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
xpd

XPD - أوقية بالاديوم

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بالاديوم هو سعر الصرف للزوج XPD إلى USD. رمز العملة لـ Palladium Ounces هو XPD.

More أوقية بالاديوم info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings