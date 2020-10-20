١ LAK إلى XLM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

‏٠٫٠٠٠٥٠٦٩٩٦٠٧٣٤٢٧ Stellar Lumen

1 XLM = ١٬٩٧٢٫٤٠ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الكيب اللاوسي إلى Stellar Lumen التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١١ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Stellar Lumen

lak
LAK
xlm
XLM
١ LAK٠٫٠٠٠٥٠٦٩٩٦ XLM
٥ LAK٠٫٠٠٢٥٣٤٩٨ XLM
١٠ LAK٠٫٠٠٥٠٦٩٩٦ XLM
٢٥ LAK٠٫٠١٢٦٧٤٩ XLM
٥٠ LAK٠٫٠٢٥٣٤٩٨ XLM
١٠٠ LAK٠٫٠٥٠٦٩٩٦ XLM
٥٠٠ LAK٠٫٢٥٣٤٩٨ XLM
١٬٠٠٠ LAK٠٫٥٠٦٩٩٦ XLM
٥٬٠٠٠ LAK٢٫٥٣٤٩٨ XLM
١٠٬٠٠٠ LAK٥٫٠٦٩٩٦ XLM

حوِّل Stellar Lumen إلى الكيب اللاوسي

xlm
XLM
lak
LAK
١ XLM١٬٩٧٢٫٤ LAK
٥ XLM٩٬٨٦٢٫٠١ LAK
١٠ XLM١٩٬٧٢٤ LAK
٢٥ XLM٤٩٬٣١٠ LAK
٥٠ XLM٩٨٬٦٢٠٫١ LAK
١٠٠ XLM١٩٧٬٢٤٠ LAK
٥٠٠ XLM٩٨٦٬٢٠١ LAK
١٬٠٠٠ XLM١٬٩٧٢٬٤٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ XLM٩٬٨٦٢٬٠١٠ LAK
١٠٬٠٠٠ XLM١٩٬٧٢٤٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى XLM

1 LAK = ٠ XLM

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Stellar Lumen

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٦٠٩٣٢٠٫٠٠٠٦٠٩٣٢
منخفض
٠٫٠٠٠٤٣٧٨٠٠٫٠٠٠٣٥٣١٣
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٩٠٠٥٠٫٠٠٠٤٤٢٦٣
التقلب
٨٫١٤٪؜٥٫١٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
xlm

XLM - Stellar Lumen

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Stellar Lumen هو سعر الصرف للزوج XLM إلى USD. رمز العملة لـ Stellar Lumens هو XLM.

More Stellar Lumen info

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