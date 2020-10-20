١ LAK إلى XDR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٣٤١٨٧٠٧٥ حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

1 XDR = ٢٩٬٢٥٠٫٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

lak
LAK
xdr
XDR
١ LAK٠٫٠٠٠٠٣٤١٨٧١ XDR
٥ LAK٠٫٠٠٠١٧٠٩٣٥ XDR
١٠ LAK٠٫٠٠٠٣٤١٨٧١ XDR
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٨٥٤٦٧٧ XDR
٥٠ LAK٠٫٠٠١٧٠٩٣٥ XDR
١٠٠ LAK٠٫٠٠٣٤١٨٧١ XDR
٥٠٠ LAK٠٫٠١٧٠٩٣٥ XDR
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٣٤١٨٧١ XDR
٥٬٠٠٠ LAK٠٫١٧٠٩٣٥ XDR
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٣٤١٨٧١ XDR

حوِّل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي إلى الكيب اللاوسي

xdr
XDR
lak
LAK
١ XDR٢٩٬٢٥٠٫٨ LAK
٥ XDR١٤٦٬٢٥٤ LAK
١٠ XDR٢٩٢٬٥٠٨ LAK
٢٥ XDR٧٣١٬٢٧١ LAK
٥٠ XDR١٬٤٦٢٬٥٤٠ LAK
١٠٠ XDR٢٬٩٢٥٬٠٨٠ LAK
٥٠٠ XDR١٤٬٦٢٥٬٤٠٠ LAK
١٬٠٠٠ XDR٢٩٬٢٥٠٬٨٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ XDR١٤٦٬٢٥٤٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ XDR٢٩٢٬٥٠٨٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى XDR

1 LAK = ٠ XDR

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٥١٥٩٠٫٠٠٠٠٣٦١١٧
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣٤٢٣٦٠٫٠٠٠٠٣٤٢٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٤٧٣٣٠٫٠٠٠٠٣٥٢١٧
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
xdr

XDR - حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي هو سعر الصرف للزوج XDR إلى USD. رمز العملة لـ IMF Special Drawing Rights هو XDR.

More حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي info

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