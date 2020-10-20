١ LAK إلى XAU

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

‏٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٩١٥٦٣١٣ أوقية ذهب

1 XAU = ٥٢٬٢٠٢٬١٠٠ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى أوقية ذهب التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى أوقية ذهب

lak
LAK
xau
XAU
١ LAK٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٩١٥٦٣ XAU
٥ LAK٠٫٠٠٠٠٠٠٠٩٥٧٨١٦ XAU
١٠ LAK٠٫٠٠٠٠٠٠١٩١٥٦٣ XAU
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٠٠٠٤٧٨٩٠٨ XAU
٥٠ LAK٠٫٠٠٠٠٠٠٩٥٧٨١٦ XAU
١٠٠ LAK٠٫٠٠٠٠٠١٩١٥٦٣ XAU
٥٠٠ LAK٠٫٠٠٠٠٠٩٥٧٨١٦ XAU
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٠٠٠١٩١٥٦٣ XAU
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٠٠٠٠٩٥٧٨١٦ XAU
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٠٠٠١٩١٥٦٣ XAU

حوِّل أوقية ذهب إلى الكيب اللاوسي

xau
XAU
lak
LAK
١ XAU٥٢٬٢٠٢٬١٠٠ LAK
٥ XAU٢٦١٬٠١١٬٠٠٠ LAK
١٠ XAU٥٢٢٬٠٢١٬٠٠٠ LAK
٢٥ XAU١٬٣٠٥٬٠٥٠٬٠٠٠ LAK
٥٠ XAU٢٬٦١٠٬١١٠٬٠٠٠ LAK
١٠٠ XAU٥٬٢٢٠٬٢١٠٬٠٠٠ LAK
٥٠٠ XAU٢٦٬١٠١٬١٠٠٬٠٠٠ LAK
١٬٠٠٠ XAU٥٢٬٢٠٢٬١٠٠٬٠٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ XAU٢٦١٬٠١١٬٠٠٠٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ XAU٥٢٢٬٠٢١٬٠٠٠٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى XAU

1 LAK = ٠ XAU

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل أوقية ذهب

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٠٣٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٠٦٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٩١٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٩١٠٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٩٧٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٩٩٠٠
التقلب
١٫١٨٪؜١٫٠٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
xau

XAU - أوقية ذهب

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية ذهب هو سعر الصرف للزوج XAU إلى USD. رمز العملة لـ Gold Ounces هو XAU.

More أوقية ذهب info

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