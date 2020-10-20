١ LAK إلى XAG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

‏٠٫٠٠٠٠٠١٤٨٩٥١٧٢٩٩ أوقية فضة

1 XAG = ٦٧١٬٣٥٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى أوقية فضة التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى أوقية فضة

lak
LAK
xag
XAG
١ LAK٠٫٠٠٠٠٠١٤٨٩٥٢ XAG
٥ LAK٠٫٠٠٠٠٠٧٤٤٧٥٩ XAG
١٠ LAK٠٫٠٠٠٠١٤٨٩٥٢ XAG
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٠٣٧٢٣٧٩ XAG
٥٠ LAK٠٫٠٠٠٠٧٤٤٧٥٩ XAG
١٠٠ LAK٠٫٠٠٠١٤٨٩٥٢ XAG
٥٠٠ LAK٠٫٠٠٠٧٤٤٧٥٩ XAG
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٠١٤٨٩٥٢ XAG
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٠٠٧٤٤٧٥٩ XAG
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٠١٤٨٩٥٢ XAG

حوِّل أوقية فضة إلى الكيب اللاوسي

xag
XAG
lak
LAK
١ XAG٦٧١٬٣٥٨ LAK
٥ XAG٣٬٣٥٦٬٧٩٠ LAK
١٠ XAG٦٬٧١٣٬٥٨٠ LAK
٢٥ XAG١٦٬٧٨٤٬٠٠٠ LAK
٥٠ XAG٣٣٬٥٦٧٬٩٠٠ LAK
١٠٠ XAG٦٧٬١٣٥٬٨٠٠ LAK
٥٠٠ XAG٣٣٥٬٦٧٩٬٠٠٠ LAK
١٬٠٠٠ XAG٦٧١٬٣٥٨٬٠٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ XAG٣٬٣٥٦٬٧٩٠٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ XAG٦٬٧١٣٬٥٨٠٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى XAG

1 LAK = ٠ XAG

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل أوقية فضة

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠١٦٠٤٦٠٫٠٠٠٠٠١٧٨٦٥
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠١٤٧٧٣٠٫٠٠٠٠٠١٤٥٢١
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠١٥٥٠٠٠٫٠٠٠٠٠١٦٠٨٠
التقلب
٢٫٤٠٪؜٢٫٠٨٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
xag

XAG - أوقية فضة

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية فضة هو سعر الصرف للزوج XAG إلى USD. رمز العملة لـ Silver Ounces هو XAG.

More أوقية فضة info

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