١ LAK إلى WST

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠١٢٣٦٥٧٢٢ تالا ساموية

1 WST = ٨٬٠٨٦٫٨٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى تالا ساموية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١١ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى تالا ساموية

lak
LAK
wst
WST
١ LAK٠٫٠٠٠١٢٣٦٥٧ WST
٥ LAK٠٫٠٠٠٦١٨٢٨٦ WST
١٠ LAK٠٫٠٠١٢٣٦٥٧ WST
٢٥ LAK٠٫٠٠٣٠٩١٤٣ WST
٥٠ LAK٠٫٠٠٦١٨٢٨٦ WST
١٠٠ LAK٠٫٠١٢٣٦٥٧ WST
٥٠٠ LAK٠٫٠٦١٨٢٨٦ WST
١٬٠٠٠ LAK٠٫١٢٣٦٥٧ WST
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٦١٨٢٨٦ WST
١٠٬٠٠٠ LAK١٫٢٣٦٥٧ WST

حوِّل تالا ساموية إلى الكيب اللاوسي

wst
WST
lak
LAK
١ WST٨٬٠٨٦٫٨٧ LAK
٥ WST٤٠٬٤٣٤٫٤ LAK
١٠ WST٨٠٬٨٦٨٫٧ LAK
٢٥ WST٢٠٢٬١٧٢ LAK
٥٠ WST٤٠٤٬٣٤٤ LAK
١٠٠ WST٨٠٨٬٦٨٧ LAK
٥٠٠ WST٤٬٠٤٣٬٤٤٠ LAK
١٬٠٠٠ WST٨٬٠٨٦٬٨٧٠ LAK
٥٬٠٠٠ WST٤٠٬٤٣٤٬٤٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ WST٨٠٬٨٦٨٬٧٠٠ LAK

مخطط LAK إلى WST

1 LAK = ٠ WST

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل تالا ساموية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٢٧٠٧٠٫٠٠٠١٣١٦١
منخفض
٠٫٠٠٠١٢٣٠٦٠٫٠٠٠١٢٣٠٦
المتوسط
٠٫٠٠٠١٢٥١٥٠٫٠٠٠١٢٧٤٧
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٩٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info

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