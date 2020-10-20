١ LAK إلى VUV

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٥٣٧٩٣٣٢٠ فاتو ني-فانواتو

1 VUV = ١٨٥٫٨٩٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى فاتو ني-فانواتو التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى فاتو ني-فانواتو

lak
LAK
vuv
VUV
١ LAK٠٫٠٠٥٣٧٩٣٣ VUV
٥ LAK٠٫٠٢٦٨٩٦٧ VUV
١٠ LAK٠٫٠٥٣٧٩٣٣ VUV
٢٥ LAK٠٫١٣٤٤٨٣ VUV
٥٠ LAK٠٫٢٦٨٩٦٧ VUV
١٠٠ LAK٠٫٥٣٧٩٣٣ VUV
٥٠٠ LAK٢٫٦٨٩٦٧ VUV
١٬٠٠٠ LAK٥٫٣٧٩٣٣ VUV
٥٬٠٠٠ LAK٢٦٫٨٩٦٧ VUV
١٠٬٠٠٠ LAK٥٣٫٧٩٣٣ VUV

حوِّل فاتو ني-فانواتو إلى الكيب اللاوسي

vuv
VUV
lak
LAK
١ VUV١٨٥٫٨٩٧ LAK
٥ VUV٩٢٩٫٤٨٣ LAK
١٠ VUV١٬٨٥٨٫٩٧ LAK
٢٥ VUV٤٬٦٤٧٫٤٢ LAK
٥٠ VUV٩٬٢٩٤٫٨٣ LAK
١٠٠ VUV١٨٬٥٨٩٫٧ LAK
٥٠٠ VUV٩٢٬٩٤٨٫٣ LAK
١٬٠٠٠ VUV١٨٥٬٨٩٧ LAK
٥٬٠٠٠ VUV٩٢٩٬٤٨٣ LAK
١٠٬٠٠٠ VUV١٬٨٥٨٬٩٧٠ LAK

مخطط LAK إلى VUV

1 LAK = ٠ VUV

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل فاتو ني-فانواتو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥٥٨٢١٠٫٠٠٥٧٤٩٣
منخفض
٠٫٠٠٥٣٦٦٣٠٫٠٠٥٣٦٦٣
المتوسط
٠٫٠٠٥٤٦٩٣٠٫٠٠٥٥٧٥٥
التقلب
٠٫٧٨٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
vuv

VUV - فاتو ني-فانواتو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة فاتو ني-فانواتو هو سعر الصرف للزوج VUV إلى USD. رمز العملة لـ Ni-Vanuatu Vatu هو VUV. رمز العملة هو VT.

More فاتو ني-فانواتو info

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