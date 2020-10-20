١ LAK إلى VES

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠١٦٤٥٢٥١٧ البوليفار الفنزويلي

1 VES = ٦٠٧٫٨١٠ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١١ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى البوليفار الفنزويلي

lak
LAK
ves
VES
١ LAK٠٫٠٠١٦٤٥٢٥ VES
٥ LAK٠٫٠٠٨٢٢٦٢٦ VES
١٠ LAK٠٫٠١٦٤٥٢٥ VES
٢٥ LAK٠٫٠٤١١٣١٣ VES
٥٠ LAK٠٫٠٨٢٢٦٢٦ VES
١٠٠ LAK٠٫١٦٤٥٢٥ VES
٥٠٠ LAK٠٫٨٢٢٦٢٦ VES
١٬٠٠٠ LAK١٫٦٤٥٢٥ VES
٥٬٠٠٠ LAK٨٫٢٢٦٢٦ VES
١٠٬٠٠٠ LAK١٦٫٤٥٢٥ VES

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى الكيب اللاوسي

ves
VES
lak
LAK
١ VES٦٠٧٫٨١ LAK
٥ VES٣٬٠٣٩٫٠٥ LAK
١٠ VES٦٬٠٧٨٫١ LAK
٢٥ VES١٥٬١٩٥٫٢ LAK
٥٠ VES٣٠٬٣٩٠٫٥ LAK
١٠٠ VES٦٠٬٧٨١ LAK
٥٠٠ VES٣٠٣٬٩٠٥ LAK
١٬٠٠٠ VES٦٠٧٬٨١٠ LAK
٥٬٠٠٠ VES٣٬٠٣٩٬٠٥٠ LAK
١٠٬٠٠٠ VES٦٬٠٧٨٬١٠٠ LAK

مخطط LAK إلى VES

1 LAK = ٠ VES

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٧١٧٢٠٫٠٠١٧٢٤٩
منخفض
٠٫٠٠١٦٤١٤٠٫٠٠١٦٤١٤
المتوسط
٠٫٠٠١٦٦٨٠٠٫٠٠١٦٩٢٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
ves

VES - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VES إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VES. رمز العملة هو Bs.S.

More البوليفار الفنزويلي info

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