١ LAK إلى VEB

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

‏١٦٤٬٥٢٠٫٦٠ البوليفار الفنزويلي

1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٦٠٧٨٢٧ LAK

VEB استُبدِلَت بـ VEF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١١ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى البوليفار الفنزويلي

lak
LAK
veb
VEB
١ LAK١٦٤٬٥٢١ VEB
٥ LAK٨٢٢٬٦٠٣ VEB
١٠ LAK١٬٦٤٥٬٢١٠ VEB
٢٥ LAK٤٬١١٣٬٠١٠ VEB
٥٠ LAK٨٬٢٢٦٬٠٣٠ VEB
١٠٠ LAK١٦٬٤٥٢٬١٠٠ VEB
٥٠٠ LAK٨٢٬٢٦٠٬٣٠٠ VEB
١٬٠٠٠ LAK١٦٤٬٥٢١٬٠٠٠ VEB
٥٬٠٠٠ LAK٨٢٢٬٦٠٣٬٠٠٠ VEB
١٠٬٠٠٠ LAK١٬٦٤٥٬٢١٠٬٠٠٠ VEB

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى الكيب اللاوسي

veb
VEB
lak
LAK
١ VEB٠٫٠٠٠٠٠٦٠٧٨٢٧ LAK
٥ VEB٠٫٠٠٠٠٣٠٣٩١٣ LAK
١٠ VEB٠٫٠٠٠٠٦٠٧٨٢٧ LAK
٢٥ VEB٠٫٠٠٠١٥١٩٥٧ LAK
٥٠ VEB٠٫٠٠٠٣٠٣٩١٣ LAK
١٠٠ VEB٠٫٠٠٠٦٠٧٨٢٧ LAK
٥٠٠ VEB٠٫٠٠٣٠٣٩١٣ LAK
١٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠٦٠٧٨٢٧ LAK
٥٬٠٠٠ VEB٠٫٠٣٠٣٩١٣ LAK
١٠٬٠٠٠ VEB٠٫٠٦٠٧٨٢٧ LAK

مخطط LAK إلى VEB

1 LAK = ٠ VEB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٧١٫٧٢١٧٢٫٤٩
منخفض
١٦٤٫١٤١٦٤٫١٤
المتوسط
١٦٦٫٨٠١٦٩٫٢٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
veb

VEB - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEB إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEB.

More البوليفار الفنزويلي info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings