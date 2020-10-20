١ LAK إلى VEB

١ الكيب اللاوسي =
١٦٤٬٥٢٠٫٦٠ البوليفار الفنزويلي
1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٦٠٧٨٢٧ LAK
VEB استُبدِلَت بـ VEF
محوّل العملات مِن XE
١ الكيب اللاوسي =
١٦٤٬٥٢٠٫٦٠ البوليفار الفنزويلي
1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٦٠٧٨٢٧ LAK
VEB استُبدِلَت بـ VEF
LAK
VEB
|١ LAK
|١٦٤٬٥٢١ VEB
|٥ LAK
|٨٢٢٬٦٠٣ VEB
|١٠ LAK
|١٬٦٤٥٬٢١٠ VEB
|٢٥ LAK
|٤٬١١٣٬٠١٠ VEB
|٥٠ LAK
|٨٬٢٢٦٬٠٣٠ VEB
|١٠٠ LAK
|١٦٬٤٥٢٬١٠٠ VEB
|٥٠٠ LAK
|٨٢٬٢٦٠٬٣٠٠ VEB
|١٬٠٠٠ LAK
|١٦٤٬٥٢١٬٠٠٠ VEB
|٥٬٠٠٠ LAK
|٨٢٢٬٦٠٣٬٠٠٠ VEB
|١٠٬٠٠٠ LAK
|١٬٦٤٥٬٢١٠٬٠٠٠ VEB
1 LAK = ٠ VEB
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٧١٫٧٢
|١٧٢٫٤٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٦٤٫١٤
|١٦٤٫١٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٦٦٫٨٠
|١٦٩٫٢٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٧١٪
|٠٫٥٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.More الكيب اللاوسي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEB إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEB.More البوليفار الفنزويلي info
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