١ LAK إلى VAL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٨٠٩٨٦٥١٧ Vatican City Lira

1 VAL = ١٢٫٣٤٧٧ LAK

VAL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Vatican City Lira التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١١ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Vatican City Lira

lak
LAK
val
VAL
١ LAK٠٫٠٨٠٩٨٦٥ VAL
٥ LAK٠٫٤٠٤٩٣٣ VAL
١٠ LAK٠٫٨٠٩٨٦٥ VAL
٢٥ LAK٢٫٠٢٤٦٦ VAL
٥٠ LAK٤٫٠٤٩٣٣ VAL
١٠٠ LAK٨٫٠٩٨٦٥ VAL
٥٠٠ LAK٤٠٫٤٩٣٣ VAL
١٬٠٠٠ LAK٨٠٫٩٨٦٥ VAL
٥٬٠٠٠ LAK٤٠٤٫٩٣٣ VAL
١٠٬٠٠٠ LAK٨٠٩٫٨٦٥ VAL

حوِّل Vatican City Lira إلى الكيب اللاوسي

val
VAL
lak
LAK
١ VAL١٢٫٣٤٧٧ LAK
٥ VAL٦١٫٧٣٨٧ LAK
١٠ VAL١٢٣٫٤٧٧ LAK
٢٥ VAL٣٠٨٫٦٩٣ LAK
٥٠ VAL٦١٧٫٣٨٧ LAK
١٠٠ VAL١٬٢٣٤٫٧٧ LAK
٥٠٠ VAL٦٬١٧٣٫٨٧ LAK
١٬٠٠٠ VAL١٢٬٣٤٧٫٧ LAK
٥٬٠٠٠ VAL٦١٬٧٣٨٫٧ LAK
١٠٬٠٠٠ VAL١٢٣٬٤٧٧ LAK

مخطط LAK إلى VAL

1 LAK = ٠ VAL

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Vatican City Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٦٠٫٠٠٠٠٤٤٥٣٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٣٠٫٠٠٠٠٤٣١٨٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
val

VAL - Vatican City Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Vatican City Lira هو سعر الصرف للزوج VAL إلى USD. رمز العملة لـ Vatican City Lire هو VAL.

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