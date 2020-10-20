١ LAK إلى UZS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٥٦٦٧٥١١٠ السوم الأوزباكستاني

1 UZS = ١٫٧٦٤٤٤ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى السوم الأوزباكستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١١ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى السوم الأوزباكستاني

lak
LAK
uzs
UZS
١ LAK٠٫٥٦٦٧٥١ UZS
٥ LAK٢٫٨٣٣٧٦ UZS
١٠ LAK٥٫٦٦٧٥١ UZS
٢٥ LAK١٤٫١٦٨٨ UZS
٥٠ LAK٢٨٫٣٣٧٦ UZS
١٠٠ LAK٥٦٫٦٧٥١ UZS
٥٠٠ LAK٢٨٣٫٣٧٦ UZS
١٬٠٠٠ LAK٥٦٦٫٧٥١ UZS
٥٬٠٠٠ LAK٢٬٨٣٣٫٧٦ UZS
١٠٬٠٠٠ LAK٥٬٦٦٧٫٥١ UZS

حوِّل السوم الأوزباكستاني إلى الكيب اللاوسي

uzs
UZS
lak
LAK
١ UZS١٫٧٦٤٤٤ LAK
٥ UZS٨٫٨٢٢٢١ LAK
١٠ UZS١٧٫٦٤٤٤ LAK
٢٥ UZS٤٤٫١١١١ LAK
٥٠ UZS٨٨٫٢٢٢١ LAK
١٠٠ UZS١٧٦٫٤٤٤ LAK
٥٠٠ UZS٨٨٢٫٢٢١ LAK
١٬٠٠٠ UZS١٬٧٦٤٫٤٤ LAK
٥٬٠٠٠ UZS٨٬٨٢٢٫٢١ LAK
١٠٬٠٠٠ UZS١٧٬٦٤٤٫٤ LAK

مخطط LAK إلى UZS

1 LAK = ٠ UZS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل السوم الأوزباكستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٨٩٢٢٠٫٦٠٤٤٢
منخفض
٠٫٥٦٥٩٠٠٫٥٦٥٩٠
المتوسط
٠٫٥٧٧٧٩٠٫٥٨٨٢٥
التقلب
٠٫٥٥٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
uzs

UZS - السوم الأوزباكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم الأوزباكستاني هو سعر الصرف للزوج UZS إلى USD. رمز العملة لـ Uzbekistani Sums هو UZS. رمز العملة هو лв.

More السوم الأوزباكستاني info

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