١ LAK إلى UYU

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠١٨٠١٥٧٤١ بيزو أورجواي

1 UYU = ٥٥٥٫٠٧٠ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى بيزو أورجواي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى بيزو أورجواي

lak
LAK
uyu
UYU
١ LAK٠٫٠٠١٨٠١٥٧ UYU
٥ LAK٠٫٠٠٩٠٠٧٨٧ UYU
١٠ LAK٠٫٠١٨٠١٥٧ UYU
٢٥ LAK٠٫٠٤٥٠٣٩٤ UYU
٥٠ LAK٠٫٠٩٠٠٧٨٧ UYU
١٠٠ LAK٠٫١٨٠١٥٧ UYU
٥٠٠ LAK٠٫٩٠٠٧٨٧ UYU
١٬٠٠٠ LAK١٫٨٠١٥٧ UYU
٥٬٠٠٠ LAK٩٫٠٠٧٨٧ UYU
١٠٬٠٠٠ LAK١٨٫٠١٥٧ UYU

حوِّل بيزو أورجواي إلى الكيب اللاوسي

uyu
UYU
lak
LAK
١ UYU٥٥٥٫٠٧ LAK
٥ UYU٢٬٧٧٥٫٣٥ LAK
١٠ UYU٥٬٥٥٠٫٧ LAK
٢٥ UYU١٣٬٨٧٦٫٨ LAK
٥٠ UYU٢٧٬٧٥٣٫٥ LAK
١٠٠ UYU٥٥٬٥٠٧ LAK
٥٠٠ UYU٢٧٧٬٥٣٥ LAK
١٬٠٠٠ UYU٥٥٥٬٠٧٠ LAK
٥٬٠٠٠ UYU٢٬٧٧٥٬٣٥٠ LAK
١٠٬٠٠٠ UYU٥٬٥٥٠٬٧٠٠ LAK

مخطط LAK إلى UYU

1 LAK = ٠ UYU

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل بيزو أورجواي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٨١٩٩٠٫٠٠١٨٣٧٩
منخفض
٠٫٠٠١٧٧٨٤٠٫٠٠١٧٧٨٤
المتوسط
٠٫٠٠١٨٠٠٣٠٫٠٠١٨٠٢٧
التقلب
٠٫٦٠٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
uyu

UYU - بيزو أورجواي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بيزو أورجواي هو سعر الصرف للزوج UYU إلى USD. رمز العملة لـ Uruguayan Pesos هو UYU. رمز العملة هو $U.

More بيزو أورجواي info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings