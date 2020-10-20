١ LAK إلى UNI

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

‏٠٫٠٠٠٠٠٥٦٤٢٠٠٩٧٧٣ Uniswap

1 UNI = ١٧٧٬٢٤٢ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الكيب اللاوسي إلى Uniswap التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٠ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Uniswap

lak
LAK
uni
UNI
١ LAK٠٫٠٠٠٠٠٥٦٤٢٠١ UNI
٥ LAK٠٫٠٠٠٠٢٨٢١ UNI
١٠ LAK٠٫٠٠٠٠٥٦٤٢٠١ UNI
٢٥ LAK٠٫٠٠٠١٤١٠٥ UNI
٥٠ LAK٠٫٠٠٠٢٨٢١ UNI
١٠٠ LAK٠٫٠٠٠٥٦٤٢٠١ UNI
٥٠٠ LAK٠٫٠٠٢٨٢١ UNI
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٠٥٦٤٢٠١ UNI
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٠٢٨٢١ UNI
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٠٥٦٤٢٠١ UNI

حوِّل Uniswap إلى الكيب اللاوسي

uni
UNI
lak
LAK
١ UNI١٧٧٬٢٤٢ LAK
٥ UNI٨٨٦٬٢٠٩ LAK
١٠ UNI١٬٧٧٢٬٤٢٠ LAK
٢٥ UNI٤٬٤٣١٬٠٥٠ LAK
٥٠ UNI٨٬٨٦٢٬٠٩٠ LAK
١٠٠ UNI١٧٬٧٢٤٬٢٠٠ LAK
٥٠٠ UNI٨٨٬٦٢٠٬٩٠٠ LAK
١٬٠٠٠ UNI١٧٧٬٢٤٢٬٠٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ UNI٨٨٦٬٢٠٩٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ UNI١٬٧٧٢٬٤٢٠٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى UNI

1 LAK = ٠ UNI

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Uniswap

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٥٣٠٠٣٠٫٠٠٠٠٠٦٨٩٣٦
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٣٨٠٩٠٠٫٠٠٠٠٠٣٨٠٩٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٤٦٥٢١٠٫٠٠٠٠٠٥٣٠٦٦
التقلب
٦٫٥٩٪؜٦٫٠٣٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
uni

UNI - Uniswap

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Uniswap هو سعر الصرف للزوج UNI إلى USD. رمز العملة لـ Uniswap هو UNI.

More Uniswap info

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