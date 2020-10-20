١ LAK إلى UGX

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫١٦٦٦٠٢٨٣ الشلن الأوغندي

1 UGX = ٦٫٠٠٢٣٠ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الشلن الأوغندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الشلن الأوغندي

lak
LAK
ugx
UGX
١ LAK٠٫١٦٦٦٠٣ UGX
٥ LAK٠٫٨٣٣٠١٤ UGX
١٠ LAK١٫٦٦٦٠٣ UGX
٢٥ LAK٤٫١٦٥٠٧ UGX
٥٠ LAK٨٫٣٣٠١٤ UGX
١٠٠ LAK١٦٫٦٦٠٣ UGX
٥٠٠ LAK٨٣٫٣٠١٤ UGX
١٬٠٠٠ LAK١٦٦٫٦٠٣ UGX
٥٬٠٠٠ LAK٨٣٣٫٠١٤ UGX
١٠٬٠٠٠ LAK١٬٦٦٦٫٠٣ UGX

حوِّل الشلن الأوغندي إلى الكيب اللاوسي

ugx
UGX
lak
LAK
١ UGX٦٫٠٠٢٣ LAK
٥ UGX٣٠٫٠١١٥ LAK
١٠ UGX٦٠٫٠٢٣ LAK
٢٥ UGX١٥٠٫٠٥٧ LAK
٥٠ UGX٣٠٠٫١١٥ LAK
١٠٠ UGX٦٠٠٫٢٣ LAK
٥٠٠ UGX٣٬٠٠١٫١٥ LAK
١٬٠٠٠ UGX٦٬٠٠٢٫٣ LAK
٥٬٠٠٠ UGX٣٠٬٠١١٫٥ LAK
١٠٬٠٠٠ UGX٦٠٬٠٢٣ LAK

مخطط LAK إلى UGX

1 LAK = ٠ UGX

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الشلن الأوغندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٧٧٤٦٠٫١٨١٩١
منخفض
٠٫١٦٦٦١٠٫١٦٦٦١
المتوسط
٠٫١٧١٥٣٠٫١٧٥٨٧
التقلب
٠٫٧٥٪؜٠٫٦٦٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
ugx

UGX - الشلن الأوغندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الأوغندي هو سعر الصرف للزوج UGX إلى USD. رمز العملة لـ Ugandan Shillings هو UGX. رمز العملة هو USh.

More الشلن الأوغندي info

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