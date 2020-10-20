١ LAK إلى UAH

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠١٨٣٦٦٦٥٤ هيرفانا أوكرانية

1 UAH = ٥٤٤٫٤٦٥ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى هيرفانا أوكرانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى هيرفانا أوكرانية

lak
LAK
uah
UAH
١ LAK٠٫٠٠١٨٣٦٦٧ UAH
٥ LAK٠٫٠٠٩١٨٣٣٣ UAH
١٠ LAK٠٫٠١٨٣٦٦٧ UAH
٢٥ LAK٠٫٠٤٥٩١٦٦ UAH
٥٠ LAK٠٫٠٩١٨٣٣٣ UAH
١٠٠ LAK٠٫١٨٣٦٦٧ UAH
٥٠٠ LAK٠٫٩١٨٣٣٣ UAH
١٬٠٠٠ LAK١٫٨٣٦٦٧ UAH
٥٬٠٠٠ LAK٩٫١٨٣٣٣ UAH
١٠٬٠٠٠ LAK١٨٫٣٦٦٧ UAH

حوِّل هيرفانا أوكرانية إلى الكيب اللاوسي

uah
UAH
lak
LAK
١ UAH٥٤٤٫٤٦٥ LAK
٥ UAH٢٬٧٢٢٫٣٢ LAK
١٠ UAH٥٬٤٤٤٫٦٥ LAK
٢٥ UAH١٣٬٦١١٫٦ LAK
٥٠ UAH٢٧٬٢٢٣٫٢ LAK
١٠٠ UAH٥٤٬٤٤٦٫٥ LAK
٥٠٠ UAH٢٧٢٬٢٣٢ LAK
١٬٠٠٠ UAH٥٤٤٬٤٦٥ LAK
٥٬٠٠٠ UAH٢٬٧٢٢٬٣٢٠ LAK
١٠٬٠٠٠ UAH٥٬٤٤٤٬٦٥٠ LAK

مخطط LAK إلى UAH

1 LAK = ٠ UAH

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل هيرفانا أوكرانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٨٩٠٥٠٫٠٠١٩٠٥٠
منخفض
٠٫٠٠١٨٢٨٠٠٫٠٠١٨٢٨٠
المتوسط
٠٫٠٠١٨٥٦٠٠٫٠٠١٨٥٦١
التقلب
٠٫٦٢٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
uah

UAH - هيرفانا أوكرانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة هيرفانا أوكرانية هو سعر الصرف للزوج UAH إلى USD. رمز العملة لـ Ukrainian Hryvni هو UAH. رمز العملة هو ₴.

More هيرفانا أوكرانية info

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